xAI wird laut Elon Musk Twitter-Beiträge nutzen, um seine Modelle für Künstliche Intelligenz zu trainieren. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVIC

San Francisco – Das neue KI-Unternehmen xAI von Twitter-Besitzer Elon Musk wird Twitter-Beiträge nutzen, um seine Modelle für Künstliche Intelligenz zu trainieren. Dies kündigte der Tesla- und SpaceX-Chef am Freitag (Ortszeit) in einem Twitter-Spaces-Audiochat an. xAI werde zudem bei der Entwicklung der AI-Software mit Tesla zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit seiner Unternehmen komme allen Seiten zugute und werde die Entwicklung von Teslas selbstfahrenden Fahrzeugen beschleunigen.

Musk hatte zuvor andere KI-Unternehmen beschuldigt, ihre Modelle illegal mit Twitter-Daten zu trainieren. Zudem warf er den KI-Unternehmen vor, Künstliche Intelligenz zu entwickeln, ohne die Risiken für den Menschen zu berücksichtigen.

KI-Regulierung

Der xAI-Chef sagte weiterhin, er wolle sich bei einem Treffen mit Beamten des Weißen Hauses für eine Regulierung der Künstlichen Intelligenz einsetzen. Auch bei seinem kürzlichen Treffen mit hochrangigen Regierungsvertretern in China habe er die Bedeutung einer KI-Regulierung hervorgehoben.

Elon Musk hatte die Gründung von xAI am Mittwoch bekanntgegeben. "Das Ziel von xAI ist es, die wahre Natur des Universums zu verstehen", hieß es auf der Website der Firma. Musk werde xAI leiten. Das Team des neuen KI-Unternehmens besteht der Website zufolge aus Ingenieuren, die bei Unternehmen wie Google, Microsoft und dem ChatGPT-Anbieter OpenAI gearbeitet haben. Musk hatte im April den Start von TruthGPT angekündigt, eine Künstliche Intelligenz als Gegenspieler zu Bard von Google oder Bing AI von Microsoft. Es solle sich um eine "maximal wahrheitssuchende KI" handeln. (APA, 15.7.2023)