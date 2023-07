Vermutlich kurz nach dem Start geriet der Mann in Turbulenzen. Bei einem Kletterunfall ist eine 62-Jährige in Tirol tödlich verunglückt

Der Paragleiterabsturz ereignete sich am Freitagnachmittag in Tirol (Symbolbild). imago images/Michael Kristen

Reutte/Nesselwängle – Ein Deutscher ist am Freitagnachmittag beim Paragleiten in Tirol tödlich verunglückt. Wie die Polizei Samstag früh mitteilte, war der 76-Jährige knapp vor 17 Uhr mit seinem Gleitschirm am Startplatz Neunerköpfle im Gemeindegebiet von Tannheim (Bezirk Reutte) gestartet. Vermutlich kurz nach dem Start kam der Pilot demnach in Turbulenzen und stürzte ab.

Zeugen des Unfalles leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Trotz Reanimation durch die Besatzung des Notarzthubschraubers "RK2" verstarb der Gleitschirmpilot aber am Unfallort. In weiterer Folge wurde der Leichnam mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" geborgen und ins Tal geflogen.

Frau bei Kletterunfall tödlich verunglückt

Eine 62-jährige Frau ist am Freitag bei einem Kletterunfall an der Gimpel-Ostwand im Gemeindegebiet von Nesselwängle (Bez. Reutte) tödlich verunglückt. Die Deutsche befand sich im Vorstieg einer Dreierseilschaft, als sie stürzte, aber von ihrer 61-jährigen Kletterpartnerin gesichert wurde. In weiterer Folge entschloss sich die 62-Jährige zum Aufstieg zum nächsten Standplatz. Dabei stürzte sie erneut, fiel mehrere Meter ins Seil und prallte gegen die Felswand. Laut Polizei erlitt die Frau dabei tödliche Verletzungen. Sie wurde vom Polizeihubschrauber "Libelle" geborgen und ins Tal gebracht. (APA, red, 15.7.2023)