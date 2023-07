Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler sieht "großartige" neue Zahlen. Trotz Wirtschaftswachstums sei 2022 eine Emissionsreduktion gelungen. IMAGO/michael indra

Die Treibhausgasemissionen in Österreich dürften im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken sein. Das erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Samstag im Ö1-Mittagsjournal unter Berufung auf vorläufige Berechnungen des Umweltbundesamtes. Daraus gehe hervor, dass der Ausstoß von Treibhausgasen um mehr als sechs Prozent gesunken sei. "Das sind großartige Zahlen", kommentierte Gewessler. Es zeige sich, dass auch in einem Jahr des Wirtschaftswachstums die Senkung der für die Klimaerwärmung verantwortlichen Emissionen möglich sei. Das liege aus ihrer Sicht nicht nur an den im Vorjahr explodierten Energiepreisen, sondern auch an der Klimapolitik der Regierung.

Zur Frage, in welchen Sektoren die Emissionen wie stark zurückgegangen sind, blieb Gewessler vage – doch man sehe jedenfalls in allen Bereichen Rückgänge. Sollten sich die genannten sechs Prozent in der Endabrechnung bewahrheiten, wäre das eine Gegenbewegung zur Entwicklung des Jahres 2021: Damals sind die Emissionen gegenüber dem 2020 um rund fünf Prozent gestiegen.

Weiterhin zuversichtlich gab sich die Ministerin für einen Beschluss des lange angekündigten Klimaschutzgesetzes, obwohl da zuletzt wenig weiterging. ÖVP-Mann und Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf hatte sich jüngst etwa gegen verbindliche Sektorenziele ausgesprochen – ein Ansatz, die für Gewessler nicht infrage kommt, wie sie im "Mittagsjournal" durchklingen ließ: Man müsse mit dem Gesetz einen "ehrlichen Blick" auf die Beiträge der Sektoren werfen.

Länder bei Renaturierung gefordert

Kritik übte Gewessler auch am Widerstand, den die ÖVP gegen das Renaturierungsgesetz geleistet hatte, das diese Woche dennoch im EU-Parlament beschlossen werden konnte. Sie sei "heilfroh", dass sich die europäische Kampagne der Konservativen gegen das Gesetz nicht durchsetzen konnte, zumal mit "Halbwahrheiten und Angstschüren" operiert worden sei. Nun, nach dem Beschluss, seien in Österreich sämtliche Bundesländer gefordert, Pläne für natürliche Lebensräume auszuarbeiten, die geschützt oder wiederhergestellt werden können.

Keinen Änderungsbedarf sieht die Klimaministerin bei der Kompetenzverteilung in der Raumplanung, um der Flächenversiegelung Einhalt zu gebieten. Eine Verlagerung der Kompetenzen von den Gemeinden zu den Ländern brauche es nicht: "Alle haben die Instrumente in der Hand, die sie brauchen, um im Bodenschutz weiterzukommen". An der zuletzt gescheiterten gemeinsamen Bodenstrategie von Bund, Ländern und Gemeinden müsse weiter gearbeitet werden.

Kategorie der normalen Menschen sei schädlich

In der Debatte der Koalitionsparteien rund um die Begriffe "normal" und "Normaldenkende", die von einem STANDARD-Gastkommentar der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ausging, stellte sich Gewessler hinter die Argumentationslinie ihres Parteikollegen Werner Kogler. Der grüne Vizekanzler hatte die Einteilung von Menschen anhand dieser Kategorien als "präfaschistoid" charakterisiert, was ihm prompt Empörung der ÖVP eintrug. Gewessler sagte: "In einer Zeit großer Krisen braucht man mehr Zusammenhalt und nicht mehr Spaltung." Eine Einteilung von Menschen in Normale und Abnormale "bringt uns sicher nicht weiter."

Auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer legte am Samstag mit Einwänden zum ÖVP-Wording nach: "Wer sind denn die nicht Normalen? Ist es das schwule Pärchen mit einem Kind?", hinterfragte sie im APA-Interview. Seien Zuwanderer etwa aus der Ukraine nicht normal oder Menschen mit Behinderung? "Politik muss sich immer um alle Menschen kümmern", unterstrich die Klubobfrau: "Und die Mitte ist dort, wo die Menschen sind - in ihrer gesamten Vielfalt und ihrer gesamten Unterschiedlichkeit." Der grüne Zugang sei es, das gemeinsame vor das Trennende zu stellen. (ta, 15.7.2023)