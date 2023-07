In den beiden Freibädern kann derzeit nicht gebadet werden (Symbolbild). APA/ROLAND SCHLAGER

Lambach/Grieskirchen – In zwei Freibädern in Oberösterreich ist am Freitag Chlorgas ausgetreten. Rettung und Feuerwehr waren in Grieskirchen sowie Lambach im Einsatz, mehrere Personen wurden verletzt und es kam zu Evakuierungen.

Im Freibad Lambach (Bezirk Wels-Land) war gegen 22.30 Uhr ein technischer Defekt die Ursache für den Chlorgas-Austritt, berichtete die Polizei. Das Gebiet im Umkreis des Freibades wurde großräumig evakuiert und die dort lebenden Menschen in Sicherheit gebracht. Gegen 0:30 Uhr konnte Entwarnung und das Gebiet wieder frei gegeben werden. Eine Person musste wegen Verdacht auf Chlorgasvergiftung ins Klinikum Wels eingeliefert werden.

In Grieskirchen kam es laut mehreren Medienberichten kurz zuvor zu einem ähnlichen Vorfall, im Technikraum des Freibades trat Gas aus. Zwei Personen mussten aus Sicherheitsgründen in das Spital gebracht werden. Beide Freibäder bleiben laut Informationen auf der Webseiten der Gemeinden bis auf weiteres geschlossen. (APA, 15.7.2023)