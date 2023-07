Im Dezember 2011 startete die Westbahn auf der Strecke Wien-Salzburg. APA/GEORG HOCHMUTH

Bregenz – Der private Bahnbetreiber Westbahn will ab kommendem Dezember offenbar bis nach Bregenz fahren. Das berichteten am Samstag die "Vorarlberger Nachrichten". Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hatte dem Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag einen Besuch abgestattet, konkrete Pläne waren danach aber nicht bekannt geworden. Allerdings weist ein von der Vorarlberger Landespressestelle veröffentlichtes Foto auf dementsprechende Pläne hin, so die "VN".

Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch (links im Bild) traf den Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag. VLK

Das Foto (siehe oben) zeigt besagtes Treffen zwischen Posch und Zadra. Beide sitzen an einem Tisch und haben eine Unterlage vor sich. Ebendiese verrät bei näherem Blick Details zu möglichen Plänen.

Bild um 180 Grad drehen und vergrößern. Danke, Paint. VLK

Demnach beabsichtigt die Westbahn mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 auch die Strecke Wien-Innsbruck-Bregenz zu bedienen. Bei entsprechender Kunden-Akzeptanz könnte die Anzahl der Verbindungen pro Tag und Richtung ab 2025 auf zwei und später auf bis zu vier ausgebaut werden.

Zadra sagte dem ORF Vorarlberg, es sei noch unklar, ob Züge der Westbahn schon im Dezember bis nach Vorarlberg unterwegs sein werden. Zunächst müssten weiteren Gespräche geführt werden.

Die Westbahn startete im Dezember 2011 auf der Strecke Wien-Salzburg. Seit April des vergangenen Jahres fährt die Westbahn auch nach München, seit vergangenem Dezember nach Innsbruck. Seit Juni werden auf der Strecke Wien-Innsbruck vier Züge pro Tag und Richtung angeboten. (APA, red, 15.7.2023)