Anlass ist eine Aktion des US-Fotografen Spencer Tunick. Die Freiwilligen posierten nackt inmitten von Blumen-Installationen und an See-Stränden

"Heute ist das Land der 1.000 Seen zum Land der 1.000 Nackten geworden", sagte der Künstler Tunick. AFP/Lehtikuva/MATIAS HONKAMAA

Kuopio – Fast tausend Finnen sind am frühen Samstagmorgen nackt auf die Straßen und an die Strände von Kuopio geströmt. Anlass war eine Kunstaktion des US-Fotografen Spencer Tunick, der für seine Massenaufnahmen von unbekleideten Menschen bekannt ist. "Heute ist das Land der 1.000 Seen zum Land der 1.000 Nackten geworden", sagte Tunick.

Die Freiwilligen posierten nackt an See-Stränden und inmitten von Blumen-Installationen. AFP/Lehtikuva/MATIAS HONKAMAA

Die Kunstaktion startete um 3.00 Uhr in den Parks von Kuopio, wo die Menschen nackt inmitten von riesigen Blumen-Installationen posierten. Dann ging es zu den See-Stränden der zentralfinnischen Stadt, wo weitere Aufnahmen folgten. Tunick hat sich mit seinen Nackt-Aktionen weltweit einen Namen gemacht. Im vergangenen November beispielsweise posierten für ihn tausende Australier hüllenlos am berühmten Bondi Beach von Sydney, um auf das Risiko von Hautkrebs aufmerksam zu machen. (APA, 15.7.2023)