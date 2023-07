Ursache und Ausmaß des Brandes sind noch unklar. IMAGO/Panthermedia

Steyr – In Steyr ist Samstagabend gegen 17.00 Uhr ein Großbrand mit einer starken Rauchentwicklung am Gelände des BMW-Werks in Steyr ausgebrochen. Alle Feuerwehren der Stadt Steyr sowie die Berufsfeuerwehr Linz waren im Einsatz. Ursache und Ausmaß des Brandes waren Samstagabend noch nicht bekannt.

Laut "Kurier" ist der Brand auf dem Dach eines Neubaus ausgebrochen. Es sollen keine Personen verletzt worden sein. Der Brand sei nach rund einer Stunde gelöscht worden, der Sachschaden sei gering. (APA, red 15.7.2023)