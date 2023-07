Erst im Mai 2023 war es in Atlanta zu einer tödlichen Schießerei gekommen. REUTERS

Hampton - Laut einem Beamten der Bezirksregierung in Georgia wurden mindestens vier Menschen bei einer Schießerei in einer kleinen Gemeinde südlich von Atlanta getötet. In einer Erklärung hieß es, die Polizei sei in einen "Vorfall mit einem aktiven Schützen" involviert, der sich am späten Samstagmorgen (Ortszeit) in einem Wohngebiet in Hampton ereignete. Die Stadt liegt im Bezirk Henry County. Dieser hat rund 8.500 Einwohner und liegt etwa 60 km südlich von Atlanta.

"Ich kann bestätigen, dass vier Menschen verstorben sind", sagte die Sprecherin der Bezirksregierung, Melissa Robinson, der Associated Press per Telefon. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Verdächtige noch auf freiem Fuß." Die Polizei in Hampton, Georgia, wollte auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag (Ortszeit) weitere Einzelheiten bekannt geben. Mehrere örtliche Strafverfolgungsbehörden sowie das Georgia Bureau of Investigation unterstützten die Ermittlungen. (red, 15.7.2023)