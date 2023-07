Im Kaffeehaus nach der "Faust"-Vorstellung: Dr. Hoechst (Alexander Rossi) und seine Ex-Frau ringen um Weltsichten. Barbara Pálffy

Tillysburg - Das Sommertheatergeschehen in Österreich emanzipiert sich mehr und mehr vom Image des heiter-groben Pumphosentheaters. Man spielt Turrini (Gutenstein), Helena Adler (Telfs), Schiller (Freistadt) oder Jura Soyfer (Spittal a.d. Drau). Auch im Hof von Schloss Tillysburg in Oberösterreich läuft kein genuiner Schenkelklopfer: Robert Menasses Faust-Version "Doktor Hoechst", in einer eigenen Fassung. Der 2009 in Darmstadt uraufgeführte und bis dato in Österreich ignorierte Text des österreichischen Schriftstellers katapultiert den alten Gelehrten und Weltreisenden als eiskalten Konzernboss in die Jetztzeit.

Eine Firma ist kein Literaturinstitut, konstatiert dieser in Nikolaus Büchels Inszenierung immerzu gut gelaunte Mann. Hundert Mitarbeiter sind schnell gekündigt, wenn es sein muss. Beim Grillen findet er Entspannung, beim Zwiebelschneiden stören keine Weltmarktpreise. Standesgemäß im Designerkaftan tänzelt Hoechst (Alexander Rossi) um den Küchendunst, als würde er schon wieder ein lukratives Süppchen kochen.

Höllenfeuer, eine Funsel

Um aus diesem Hoechst-Faust die von ihm gottgleich verehrten Wachstumstheorien herauszukitzeln, schenkt ihm Menasse einen renitenten Gegenpart: einen Sohn, Philosophiestudent mit Namen Raphael (Jakob Schmölzer), ein aufrichtiger Grübler, der anstelle unendlich Geld zu machen, unendlich über den Logos-Begriff kiefelt. Die Kinder zahlen es einem eben heim. Dies tut aber auch die Exgattin Gräten (Lisa Furtner), eine Gretchen-Wiedergängerin, die ihren geschiedenen Nietzscheaner im Ambiente einer urösterreichischen Kaffeehausszene in der Rolle Gottes in die Schranken weist. Doch das Feuer der Hölle blinzelt nur mehr schwach aus den roten Augen eines ferngesteuerten Huskys.

Von Grenzen hält dieser Finanz-Haudegen logischerweise nichts. Die Unendlichkeit hätte der Broker auch gern für seine eigene Existenz beansprucht und lässt seinen Chefchemiker Gottlieb (Bernhard Majcen) im Labor mit Genmaterial experimentieren (Homunculus). Auch beeindrucken diesen Egoisten ohne jedwedes Geschichtsbewusstsein die Horrorszenen der "Walpurgis-Macht" (sic!) nicht. Den Streifzug durch die historischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts (Konzentrationslager, Atombombe usw.) quittiert er mit Achselzucken. Geschichte sei eine "Liturgie der Betroffenheit an Jahrestagen".

Sektkübel-Erklärstück

Dass so einem Mann, der wie die Frauenrollen (weiters Christine Tielkes als Hermi) durch und durch stereotyp ausstaffiert ist, am Ende Jedermann-haft der große Fall droht, weil seine Weisheiten leider doch nicht gereicht haben, ist die etwas simpel-pathetische Conclusio eines Bonmot-reichen Stücks und eines spielfreudigen Abends, der einige Überraschungen bietet. Ein richtig gutes Börse-Erklärstück unter Zuhilfenahme von Sektkübeln wäre dafür ein Beispiel. (Margarete Affenzeller, 17.7.2023)