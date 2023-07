Die Frau hatte offenbar im vierten Stock versucht, von einem Balkon auf einen anderen zu klettern. Sie verstarb noch am Unfallort

Die Wiener Berufsrettung (Archivbild) versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten. APA/EVA MANHART

Wien – Eine 20-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf von einem Balkon abgestürzt und ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurden die Einsatzkräfte um 1.40 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Floridsdorf gerufen. Die 20-Jährige hatte offenbar im vierten Stock versucht, von einem Balkon auf einen anderen zu klettern und war dabei abgestürzt.

Die Wiener Berufsrettung versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten, doch vergeblich. Die Frau verstarb am Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass die 20-Jährige mit drei Freunden – einer weiteren 20-Jährigen und zwei jungen Männern im Alter von 20 und 21 Jahren – in der Wohnung war. Die vier dürften offenbar ein Spiel gespielt haben, in dessen Zug das Opfer auf den Balkon kletterte.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes. Die Exekutive verständigte auch das Kriseninterventionsteam, das die Freunde betreute. (APA, 16.7.2023)