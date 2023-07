Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri schwimmen an einer Medaille vorbei. REUTERS/STEFAN WERMUTH

Fukuoka - Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben bei der Schwimm-WM in Fukuoka/Japan eine WM-Medaille im Duett verpasst. Das rot-weiß-rote Duo kam am Sonntag im Technik-Finale mit 240,5117 Punkten nur auf Rang fünf. Auf Bronze fehlten gut 17 Zähler. Der WM Titel ging an die Japanerinnen Moe Higa/Mashiro Yasunaga (273,9500) vor Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero aus Italien (263,0334) sowie den Spanierinnen Alisa Ozhogina Ozhogin/Iris Tio Casas (257,8368).

Leichte Fehler in der Synchronität kosteten den Geschwistern, die als letztes Final-Duo ins Becken sprangen, Edelmetall. Die Enttäuschung war dementsprechend groß. Die beiden 25-Jährigen hatten nach dem Vorkampf noch Rang zwei belegt. Sie verpassten damit nach Solo-Silber ihrer Drillingsschwester Vasiliki die zweite Medaille für Österreich bei diesen Titelkämpfen. Im Vorjahr in Budapest hatten die Doppel-Europameisterinnen zweimal WM-Bronze geholt.

Dass Anna-Maria und Eirini-Marina leer ausgingen, ist umso bitterer, da die nach dem Vorkampf führenden Chinesinnen Wang Liuyi/Wang Qianyi sowie die vor dem Finale drittplatzierten Ukrainerinnen Maryna Alexijiwa/Wladyslawa Alexijiwa ebenfalls patzten. Die Asiatinnen wurden Vierte, das Duo aus der Ukraine gar nur Zehnte.

Weitere Medaillenchancen gibt es für die Alexandri-Drillinge in Japan in den Kür-Bewerben, in diesen fällt am kommenden Mittwoch (Solo) sowie Donnerstag (Duett) die Entscheidung. Zuvor stehen am Montag im Solo sowie Dienstag im Duett die Vorkämpfe auf dem Programm. (APA; 16.7.2023)