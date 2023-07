Mit ChatGPT, Midjourney und Co hat das Thema Künstliche Intelligenz endgültig die breite Masse erreicht. Und schon seit Jahren wetteifern große Techriesen um Errungenschaften und Vorherrschaft in diesem Bereich.

Auch zahlreiche Start-ups schießen aus dem Boden. KI-basierte Produkte sollen menschlichen Mitarbeitern helfen oder deren Tätigkeiten überhaupt gleich voll übernehmen. Nicht zuletzt hofft man auf locker sitzende Investorengelder oder lukrative Übernahmeofferten. Doch das wird am Ende kein gutes Ende nehmen, prognostiziert ein KI-Entwickler gegenüber Business Insider. Der anonym gebliebene Branchenkenner mit einem knappen Jahrzehnt Erfahrung mit KI hat eine düstere Prognose parat.

Die Kurzfassung: Seiner Ansicht nach wird generative KI – worunter auch bekannte Sprachmodelle und Bildsynthetisierer fallen – derzeit viel zu stark gehyped. Und daraus ergibt sich für ihn, dass viele der Start-ups, die heute Risikokapital anziehen, letztlich scheitern werden.

Krypto-Hype 2.0

Er erwartet eine ähnliche Abfolge wie während des Krypto-Hypes. Einige wenige der von den jungen Firmen angeprisenen Anwendungen werden sich als praktisch wertvoll und geeignet für ein profitables Geschäft erweisen. Alle anderen – den Anteil schätzt er auf 70 bis 80 Prozent – werden letztlich den Betrieb einstellen müssen. Selbst OpenAI verzeichnet bereits schwindende Nutzung seiner Sprachmodelle.

Der Experte, der aktuell für ein Start-up im Bereich Legal AI arbeitet, erinnert daran, dass ChatGPT zwar sehr gut im Chatten und Dall-E im Erstellen von Bildern auf Kommando sind, solche Systeme aber letztlich nichts anderes machen, als Informationen zu imitieren, mit denen sie gefüttert wurden. Viele Dienste von KI-Start-ups können letztlich nicht, was beworben wird, weil sie nicht in der Lage sind, präzise Voraussagen zu treffen.

Ein humanoider Roboter in einem Versandlager. Dieses Symbolbild wurde mit Midjourney erstellt. DER STANDARD/Pichler/Midjourney

Mittlerweile sei man in der dritten Welle des KI-Trainings angekommen. Wurden Modelle einst mit händisch mit Beschreibungsinformationen ergänzten Fotos gefüttert, um etwa bestimmte Objekte zu erkennen, folgen sie mittlerweile häufig dem Ansatz des "unsupervised reinforced learning". Dabei folgen sie beispielsweise algorithmischen Vorgaben zur Objekterkennung in einem System, das sie mit der Auskunft über die Richtigkeit ihrer Erkennung weiter verbessert.

Letztlich werde mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, und das könne problematisch werden. Etwa wenn ein selbstfahrendes Auto einen Menschen am Straßenrand erkennt und Anhand von dessen Haltung ableiten muss, ob er womöglich eine Sekunde später auf die Straße geht. Das funktioniere zwar allermeistens, aber dennoch geschehen auch Unfälle.

Die ausgespuckten Ergebnisse sind aber immer noch Replikationen auf Basis massenweise eingespeister Daten. Korrekt angewendet, sei so etwas "sehr mächtig". Allerdings besteht auch die Gefahr, dass das Ergebnis einen Bias in den Lerndaten widerspiegelt, im Prinzip ein Plagiat ist oder auf veralteten Informationen basiert.

Auf den Einsatzzweck kommt es an

Als Merkmal dafür, ob ein Start-up eine Chance hat oder wahrscheinlich scheitern wird, sieht der Entwickler den Einsatz von statischen Daten und Vorhersagen. Arbeitet ein Unternehmen stark mit "fixen" Informationen und muss sich wenig auf Wahrscheinlichkeiten verlassen, dürfte sein Produkt eine "sicherere Basis" haben. So etwas trifft etwa auf KIs zu, die in einer kontrollierten Umgebung wie Versandzentren Wegpfade für Lagerroboter berechnen.

Wer massiv auf Vorhersagen angewiesen ist, wird es viel schwerer haben. Die eigenen Versprechen zu erfüllen. Das sei auch der Grund, warum die im letzten Jahrzehnt gegründeten Firmen für selbstfahrende Autos noch nicht abheben konnten und bestenfalls im Testbetrieb stecken.

Im gleichen Topf sieht er auch KIs, die darauf angewiesen sind, dass ein Mensch ihnen so vertraut wie einem anderen Menschen. Beispielsweise virtuelle Assistenten für Führungskräfte oder KI-basierte Verkäufer. Ähnliches gilt für KIs die strategisch denken sollen, etwa zur Entwicklung der Verteidigung eines Klienten in einer Anwaltskanzlei.

Kostenfalle vermeiden

Als Überbrückung, bis KIs in der Lage sind, solche Aufgaben verlässlich auszuführen, sollte man sie vorwiegend für konsistente, sich wiederholende Tätigkeiten nutzen und Menschen in den Prozess involvieren. Allerdings sollte man selbst dafür den Kostenfaktor nicht außer Acht lassen. Dabei verweist er auf die Schließung mehrerer fast vollautomatisierter Amazon Go-Stores, in denen Menschen eigentlich nur noch zum Nachfüllen der Regale gebraucht wurden.

Die simpel erscheinende Aufgabe dabei war primär, Kassakräfte zu ersetzen, die in Amazons eigenen Whole Foods-Läden rund 20 Dollar stündlich verdienen. Dafür stemmte man Kosten für Support und Wartung von teuren Systemen für die visuelle Erfassung von Einkaufsvorgängen und die stetige Verbesserung der dahinterliegenden KI-Modelle, was besonders teuer sei. Für so etwas hätten sich letztlich – und ganz KI-frei – Kassen für den Self-Check-out als bessere Lösung erwiesen.

Letztlich warnt er erneut vor Start-ups, die versuchen, Probleme mit KI vor allem auf Basis von Prognosen zu lösen. Das sei zwar gerade eine verlockende Sache, er selbst würde aber weder in so eine Firma investieren, noch für sie arbeiten wollen. (gpi, 17.7.2023)