Der leidenschaftliche Sex am Morgen ist gute Gewohnheit, zumindest wirkt es so, der Anruf danach ist es nicht: Ein Mann liegt nackt und tot am Strand. Officer Dulcie Collins (Kate Box), bitte kommen!

Von links nach rechts: Eddie (Madeleine Sami), Dulcie (Kate Box) und Assi Abby (Nina Oyama) in "Deadloch". Amazon Prime

So ungewöhnlich die Situation ist, die anwesenden Polizistinnen und Polizisten müssen trotzdem erst Zuständigkeiten klären. Dienstweg ist Dienstweg. Das ist hierzulande nicht anders als in Tassie, Tasmanien, wo Deadloch spielt. Zu sehen in acht Folgen auf Amazon.

Deadloch | Red Band Trailer | Prime Video

Prime Video AU & NZ

Schon in diesen ersten Minuten wird klar, dass Deadloch kein Krimispiel wie jedes andere ist, sondern die Karten neu verteilt werden. Das betrifft unter anderem die Geschlechterrollen, was damit beginnt, dass die Leiche nackt und männlich und nicht, wie vom Polizeichef sofort angenommen, weiblich ist, als er fragt: "Wer ist sie?"

Geschlechterrollen

Die meisten spielentscheidenden Figuren sind Frauen, und wirklich alle bleiben in ihren individuellen Charakteren in Erinnerung: die gewissenhafte Dulcie (Kate Box), ihre lebenslustige Frau Cath (Alicia Gardiner), die herrische Bürgermeisterin (Susie Youssef) und – ganz groß! – Officer Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), die als Cowboy-Cop durch die Szene galoppiert und so manches Feld niedertrampelt. Das alles geht sich wunderbar aus, auch dass in der düsteren Szenerie tiefschwarzer Humor Platz hat. Und dass bald noch mehr Leichen auftauchen, die alle heterosexuelle weiße Männer sind.

Dieser rasante Krimi wurde von Kate McCartney und Kate McLennan geschaffen. Zu den üblichen Genremechanismen streuen die beiden spitze Kommentare zur Geschlechterpolitik ein. Das Gesamtpaket ist böse, bissig, lustig, kurz: mörderisch gute Unterhaltung. (Doris Priesching, 17.7.2023)