Als Yusef Salaam Ende April 1989 hörte, dass ihn die Polizei suche, dachte er sich nicht viel dabei. Natürlich würde er erzählen, was er gesehen hatte. "Ich werde zurück sein, bevor meine Mutter nach Hause kommt", dachte sich der damals 15-Jährige. Er konnte nicht ahnen, dass er selbst im Visier stand – und erst viele Jahre später wieder nach Hause kommen würde.

Yusef Salaam wird demnächst in den New Yorker Stadtrat einziehen. AP/Mary Altaffer

In jenem April hatten sich im New Yorker Central Park Jugendliche versammelt, sie pöbelten Passanten und Passantinnen an, es kam zu Tumulten. Später wurde eine junge Frau gefunden, auf brutalste Weise vergewaltigt. Salaam und vier weitere Jugendliche wurden der Straftat bezichtigt. Acht Jahre saß Salaam im Gefängnis – zu Unrecht.

Mehr als 30 Jahre später hat der Mann aus dem New Yorker Stadtteil Harlem nun eine Vorauswahl der Demokraten gewonnen und wird im Herbst in den Stadtrat einziehen. Der Autor des Bestsellers Better, Not Bitter hat somit den nächsten großen Schritt im Streben nach Gerechtigkeit gemacht: vom ehemaligen Justizopfer zum Politiker, der sich gegen diskriminierende Polizeigewalt einsetzt.

Yusef Salaam wuchs in den 1970ern in Harlem auf. Seine Mutter stammt aus Alabama, die Familie des Vaters aus Barbados. Seine Kindheit verlief normal, erzählt der 49-Jährige: Er wollte skateboarden, auf Bäume klettern, im Park rumlaufen.

Geständnis durch Folter erpresst

Doch der Tag im Central Park verändert sein Leben. Durch Schlaf- und Nahrungsentzug wird aus den fünf Angeklagten ein Geständnis erpresst. Wochenlang werden sie als "Central Park Five" medial drangsaliert. Der damalige Immobilientycoon Donald Trump forderte gar per Zeitungsannonce Salaams Tod: In New York solle die Todesstrafe wiedereingeführt werden. 1997 kam Salaam frei, aber erst fünf Jahre später wurde der wahre Täter mittels DNA-Analyse überführt.

Der Vater von zehn Kindern lebt heute in zweiter Ehe in seiner Heimatstadt. 2014 erhielten die "Freigesprochenen Fünf", wie sie sich nun nannten, 41 Millionen Dollar Schadenersatz, 2016 erhielt Salaam von Präsident Barack Obama eine Auszeichnung für sein Lebenswerk.

Diesen April war es Salaam, der eine Zeitungsannonce schaltete und Trump stand kurz vor seinem Gerichtstermin in Manhattan: "Obwohl Sie vor 34 Jahren wirkungsvoll meinen Tod und den von vier anderen unschuldigen Kindern gefordert haben, wünsche ich Ihnen nichts Böses", schrieb er. "Vielmehr vertraue ich, dass die Justiz die Wahrheit herausfinden wird." (Anna Sawerthal 16.7.2023)