19.40 REPORTAGE

Re: Kreuzfahrt auf neuem Kurs – Schrottplatz oder Jungfernfahrt? Über viele Jahre erlebte die Kreuzfahrtbranche einen Boom. Dann kamen Corona und die Pleitewelle, viele Kreuzfahrtschiffe gingen auf den Schrottplatz statt auf große Fahrt. Zur gleichen Zeit entstehen neue Traumschiffe für 5000 Passagiere und mehr. Bis 20.15, Arte

20.15 NAHKAMPF

Lara Croft: Tomb Raider (USA 2001, Simon West) Hobbyarchäologin Angelina Jolie trägt am liebsten knappe Blusen und enge Shorts. In ihrer Freizeit klettert sie gerne in antiken Grabstätten herum und verhaut Kampfroboterkerle. Erfolgreiche Verfilmung eines Computerspiels und Hollywood-Durchbruch Jolies. Bis 22.10, ATV

20.15 WESTERN

Der Mann aus dem Westen (USA 1958, Anthony Mann) Bei einem Zugüberfall gerät ein ehemaliger Bandit wieder an seine alten Komplizen. Von ihrem Anführer gezwungen, sich an einem Überfall zu beteiligen, beschließt er, sie zu erledigen. Anthony Manns klassizistischer Cinemascope-Western mit Gary Cooper, Julie London und Lee J. Cobb zählt zu den meistgerühmten Filmen der 50er-Jahre. Bis 21.50, Arte

20.15 MENSCH, PAPA!

Es ist zu deinem Besten (D 2020, Marc Rothemund)Drei gar liebreizende Töchter, drei unliebsame Verehrer und drei verzweifelte Väter: "Es ist zu deinem Besten", behaupten Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer als übergriffige Väter, die ihre Worst-Case-Schwiegersöhne vergraulen möchten. Und das freilich nicht gerade auf die nette Tour. Bis 21.45, ARD

20.15 AUF DER SUCHE

Liebesg’schichten und Heiratssachen Nina Horowitz will wieder Singles auf ihrem Weg zum Liebesglück begleiten. Heute ist etwa Doris auf der Suche nach einem "Gesamtpaket" aus Liebe, Verlässlichkeit, Treue und Humor. Bis 21.05, ORF 2

"Meinen persönlichen Märchenprinzen gibt es ganz sicher. Ich werde ihn finden", ist sich Doris sicher, "Liebesg’schichten und Heiratssachen", 20.15 Uhr, ORF 2. ORF / Talk TV / Andreas Scheurer

21.05 REPORTAGEN

Alltagsgeschichte: Beim Heurigen Ein Wiedersehen mit Elizabeth T. Spiras Beobachtungen, etwa Beim Heurigen. Sie besuchte kleine Buschenschenken, abseits von schriller Heurigenstimmung oder touristischen Ambiente. Um 21.55 Uhr folgt Spiras Alltagsgeschichte Treffpunkt U-Bahn, um 22.45 Uhr ist sie unterwegs An der Haltestelle. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Alter, Sex und späte Liebe. / Hitzestress bei Mensch und Tier, Versuche einer Anpassung. / Führungskraft in Teilzeit – wie geht das? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Sündige Spiele: Gregor Bloéb über die Tiroler Volksschauspiele. / Eine begehrenswerte Frau: Verdis Testosteron-Oper Ernani bei den Bregenzer Festspielen. / Der keniatisch-britische Superstar Michael Armitage im Kunsthaus Bregenz. In memoriam Milan Kundera folgt ab 23.15 Uhr das Porträt Milan Kundera – Die Ironie des Seins. Bis 0.00, ORF 2

Radiotipps

8.55 MAGAZIN

Vom Leben der Natur: Ort der Erfahrung und Fantasie Botaniker Friedrich Schwarz über Erinnerungen an den Garten der Kindheit. Mo–Fr, bis 9.00, Ö1

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche lernt man mehr über Limerenz und Love-Bombing, Ideen, mit denen die Welt von morgen besser werden soll, und über Musikerin Maja Osojnik. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Julia Schneider, Asian Studies, University Cork Irland, über die Mandschurei als Machtfaktor und Spielball der Großmächte. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 17.7.2023)