Carlos Alcaraz hat den Pokal. AP/Kirsty Wigglesworth

Wimbledon - Carlos Alcaraz drehte erst mal eine kleine Ehrenrunde. Noch völlig mitgenommen von seinem Triumph winkte er beinahe schüchtern auf die Tribünen des tosenden Centre Court in Wimbledon. Als der 20 Jahre alte Spanier an der Royal Box vorbei kam, klatschte dort König Felipe VI. mit einem Lächeln zufrieden Beifall,

"Ich bin sehr stolz, dass sie hier waren, ich hoffe, sie kommen häufiger", sagte Alcaraz direkt an Felipe gewandt in seiner zittrigen Siegerrede. In einem faszinierenden Endspiel hatte Alcaraz zuvor die Regentschaft von Novak Djkovic in Wimbledon beendet - 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 hieß es nach 4:42 Stunden gegen den 16 Jahre älteren Djokovic, der zuletzt vier Mal in Folge gewonnen hatte.

"Jetzt bekomme ich also auch noch Ärger mit dir auf Gras", sagte Djokovic zu Alcaraz und bekannte: "Das ist schwer zu schlucken." Zugleich aber lobte er seinen Nachfolger: "Ich habe gegen einen besseren Spieler verloren." Und Alcaraz? Fand kaum Worte. "Ein Traum ist wahr geworden für mich. Für mich ist das unglaublich, für einen 20 Jahre alten Jungen. Ich bin wirklich sehr stolz."

Fairer Verlierer: Novak Djokovic. REUTERS/DYLAN MARTINEZ

Alcaraz kämpfte sich nach einem miserablen ersten Satz ins Match zurück und spielte Djokovic langsam mürbe. Allein das fünfte Spiel des dritten Satzes dauerte 26 Minuten (Rekord in Wimbledon).

Djokovic, der in Wimbledon seit 34 Matches und auf dem Centre Court seit 2013 nicht mehr verloren hatte, wäre der älteste Wimbledonsieger der Open-Ära (seit 1968) gewesen. Alcaraz ist nun der jüngste Champion im Rasenmekka seit Boris Becker und der erste seit 2003, der nicht Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray oder Djokovic heißt. Davon abgesehen bleibt er die Nummer eins der Weltrangliste.

Absehbar war dies zunächst nicht. Djokovic stürmte gegen den nervösen und ungeduldigen Alcaraz in 34 Minuten durch den ersten Satz. Er hatte scheinbar alles unter Kontrolle, besaß im Tiebreak des zweiten Satzes die Chance, sich auch den zweiten Durchgang zu holen. Zwei leichte Fehler und eine Vorhand von Alcaraz später stand es plötzlich 1:1 nach Sätzen.

Der Moment des Triumphes: Carlos Alcaraz legt sich nieder. REUTERS/DYLAN MARTINEZ

Bemerkenswert: Seine vorhergehenden 15 Tiebreaks bei Grand Slams hatte Djokovic alle gewonnen. Und Alcaraz roch nun Lunte, holte sich umgehend ein Break und ein weiteres im faszinierenden fünften Spiel des dritten Satzes.

Djokovic wäre nicht Djokovic, wäre er danach nicht erst mal minutenlang auf der Toilette verschwunden und hätte sich dann zurückgekämpft. Doch Alcaraz blieb bewundernswert gelassen. Im fünften Satz gelang ihm zum 2:1 ein Break, Djokovic zertrümmerte vor Wut seinen Schläger.

Seit Boris Becker, der bei seinen Triumphen 1985 und 1986 noch keine 19 war, war kein Wimbledonsieger jünger als Alcaraz. Er ist erst der fünfte Spieler neben Becker, Mats Wilander, Björn Borg und Rafael Nadal, der vor seinem 21. Geburtstag mindesten zwei Grand Slams gewonnen hat. (sid, 16.7.2023)