In Ungarn genießen Büchergeschäfte trotz Digitalisierung noch viel Prestige. Sie sind, "wie man sieht, immer voll mit Menschen", sagt Tibor Rácz-Stéfan, ein Schriftsteller aus Budapest, während er vor einer rege besuchten Filiale der größten Bücherkette Ungarns, Libri, in der Hauptstadt steht. In Ungarn gibt es kein Amazon, Bücher werden hauptsächlich in den zwei nationalen Ketten Líra und Libri gekauft, und das Geschäft boomt seit den Lockdowns freilich stark. Bücher, die dort nicht zu finden sind, werden kaum wahrgenommen. "Gerade deshalb ist es so traurig, dass die Regierung es immer schwieriger für LGBTIQ-freundliche Literatur macht, an die Leser zu kommen", sagt Rácz-Stéfan mit Blick durch die Glaswände des Ladens.

Foliert und nicht foliert: Die ungarische Regierung will LGBTIQ-Bücher, so gut es geht, verstecken. Der Standard

Der Schriftsteller meint das zuletzt harte Vorgehen der ungarischen Regierung gegen homofreundliche Romane und Sachbücher. Jegliche Bücher mit LGBTIQ-Bezug dürfen seit 2021 nur noch foliert in Buchläden liegen – es soll nicht möglich sein, sie durchzublättern. Das Anti-LGBTIQ-Gesetz wurde von Premierminister Viktor Orbán vor zwei Jahren umgesetzt. Er propagierte es als "Kinderschutzgesetz", wobei Kinder und Jugendliche keine Inhalte sehen dürften, die Homosexualität zeigen.

Video: In Budapest sind Mitte Juli tausende Menschen trotz der repressiven Gesetzgebung für die Rechte der LGBTIQ-Community auf die Straße gegangen. AFP

Niedrige Strafen und Streits wegen des Gesetzes gibt es seither immer wieder. Vergangenen Sonntag aber überraschten die ungarischen Behörden mit einer Strafe in ungewöhnlicher Höhe. Die Bücherkette Líra muss umgerechnet 32.000 Euro (zwölf Millionen Forint) zahlen, weil sie den LGBTIQ-Comic "Heartstopper" nicht foliert hatte. Es ist die wohl höchste Strafe im Rahmen des "Kinderschutzgesetzes" seit seinem Inkrafttreten.

Der Schriftsteller Rácz-Stéfan hat an diesem späten Freitag den STANDARD für ein Gespräch vor der Bücherfiliale in Budapest getroffen. Er finde es wichtig aufzuzeigen, wie die Regierung Kindern und Jugendlichen ein freies Bild auf die Welt verwehre. Auch seine Arbeit ist betroffen. Er ist Autor von mehreren Büchern, die um queere Charaktere handeln. Auf Facebook veröffentlichte er ein Video, in dem er folierte Bücher in ungarischen Läden zeigt, darunter auch der Comic "Heartstopper". Teilweise beinhalten die Bücher, die er in dem Video zeigt, nur nebensächlich queere Inhalte.

"So sperrt Libri Romane mit LGBTIQ Haupt- und Nebencharakteren hinter eine Folie", schreibt Schriftsteller Tibor Rácz-Stefán in seinem Handyvideo auf Ungarisch. Facebook, Rácz-Stefán Tibor

Die hohe Strafe für die Kette Líra zeige, sagt Rácz-Stéfan, wie willkürlich Ungarn nun gegen die öffentliche Darstellung von Homosexualität vorgehe. Die Regeln der Regierung für Bücherläden sind diffus. Es ist nicht klar, ob homofreundliche Erwachsenenbücher auch foliert gehören, denn eigentlich gilt das Gesetz für Kinder. Ein Besuch von ein paar Buchhändlern in und außerhalb von Budapest zeigt auch ein unklares Bild. Ein neues Buch mit buntem Cover und Bezug zur Schwulenszene liegt unfoliert in den vordersten Regalen zweier Libri-Filialen. Außerhalb von Budapest in einer Líra-Filiale finden sich die "Heartstopper"-Comics unfoliert, allerdings gut versteckt in der "Fremdsprachen"-Abteilung, obwohl sie auf Ungarisch geschrieben sind. In der Kinderabteilung ist ein Buch über Aufklärung und eines zu der Entwicklung von Gefühlen foliert, andere mit sexuellen Aufklärungsinhalten jedoch nicht.

Ein Vertreter des Buchhandels, der sich öffentlich äußert, ist Krisztián Nyáry, der Kreativdirektor und selber Autor bei Líra. Auch mit demSTANDARD hat Nyáry gesprochen. "Die Regierung stört sich nicht daran, dass Minderjährige im Internet so viele pornografische Inhalte finden können, wie sie wollen", mahnt er. "Es geht gar nicht um die wirklichen Probleme. Obwohl die Zahl der jungen Menschen, die noch Bücher lesen, zurückgeht, wird jenen, die es noch tun, aufgrund der homofeindlichen politischen Kampagne Bücher verwehrt."

Die Geldstrafe war für Líra unterwartet hoch. Bisher seien Bußgelder meist mit einigen Zehntausend Forint ausgefallen (zwischen 30 und 100 Euro). Generell wurde das "Kinderschutzgesetz" bisher kaum in der Praxis kontrolliert. Die Kette Libri wurde vor Líra bereits einmal mit einer Million Forint (rund 2.600 Euro) bestraft, unklar sei aber laut Nyáry, was die elf Millionen Forint Unterschied nun bei Líra ausmachen. Vielleicht, weil es sich in "Heartstopper" sehr eindeutig um das Schwulsein handle.Seit dieser Woche untersucht Líra seine rechtlichen Möglichkeiten. "Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen", sagt Nyáry.

Nicht mehr schreiben, was man will?

Die Bücher von Autor Rácz-Stéfan sind romantische Romane für Erwachsene, doch auch er fand seine Werke bereits foliert in Geschäften vor. "Bisher war es in Ungarn sehr untypisch, Liebesromane in Folie zu packen", erzählt er, "natürlich hat man Angst, dass die Werke nun als anrüchig gesehen werden, weil sie in Folie stecken."Er mache sich auch Sorgen, ob er in Zukunft noch schreiben dürfe, was er wolle. Er glaubt, dass die Queerfeindlichkeit in Ungarn nicht weniger werden wird. "Vielleicht wird sich irgendwann meine Plattform ändern müssen."

Ähnlich wie in Streamingdiensten wie Netflix wird auch in internationalen Büchern immer häufiger auf ein diverses Bild an Charakteren und Beziehungskonstellationen geachtet. Rácz-Stéfan fürchtet, dass, wenn vor den Menschen nun jegliche Lektüre, welche die Community nur im Entferntesten erwähne, versteckt werde, die Allgemeinbildung gefährdet sei. "Zu befürchten ist, dass auch Menschen außerhalb der LGBTIQ-Community darunter leiden werden, weil ihnen ein Teil der Realität verwehrt wird."

LGBTIQ-Zukunft ungewiss

Einer, der sich für die Wahrung von LGBTIQ-Rechten in Ungarn einsetzt, ist Adam Kanicsár, freier Journalist (auch für ein ungarisches LGBTIQ-Magazin) und Aktivist. Für ein kurzes Gespräch trifft er den STANDARD in einem Einkaufszentrum am anderen Ende der Stadt. Die Situation für queere Menschen sei in Ungarn nicht eindeutig so schlecht wie etwa in Russland, erklärt er. "Das Problem ist aber, dass Homosexualität als etwas Schambehaftetes dargestellt wird", sagt Kanicsár.Wichtig wäre nun, kleine Verlage zu unterstützen, die noch queere Bücher drucken würden. Denn es sei unklar, wie Autorinnen und Autoren mit LGBTIQ-freundlichen Büchern in Zukunft veröffentlichen würden. Einige große Verlage würden bereits keine solchen Bücher mehr annehmen, aus Angst, dafür belangt zu werden. "In einer modernen Gesellschaft braucht es das Verständnis, dass solche Bücher nicht gefährlich sind und auch niemanden einfach so homosexuell machen."

Pride, dann wieder Propaganda

Unterdessen fand am Samstag in Budapest die Pride-Parade statt, laut Veranstaltern und Medienberichten mit rund 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch der Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, sprach sich an dem Tag öffentlich für die Wahrung der Rechte von queeren Menschen in Ungarn aus. Für ein paar Stunden wirkt das Land weltoffen und tolerant. Auch Schriftsteller Rácz-Stéfan nimmt an der Parade teil, macht Fotos mit seinen Büchern in der Menge. "Ich hoffe, dass wir eines Tages den Punkt erreichen, an dem Pride in Ungarn 'nur' eine gute Party sein wird [...]. Wir sind auch steuerzahlende ungarische Bürger, die nur die gleichen Rechte wollen, in einem Land ohne Folierung ...", schreibt er dazu auf Facebook.

Dann geht das Leben wieder weiter, am Sonntag diskutiert eine Moderatorin im regierungsnahen Fernsehen Hír TV rege mit einem Anrufer in ihrer Show über die "LGBTIQ-Propaganda" die "immer mehr Druck mache". Kinder solle man nicht mit gefährlichen queeren Inhalten fluten, wirft sie auf. Von einer bunten Pride-Parade keine Spur mehr. Es ist, wie Aktivist Kanicsár es erklärte: Queerfeindlichkeit ist präsent, aber die Lage diffus. Offiziell hat niemand in Ungarn Verfolgung zu befürchten. Aber irgendwie auch nur, solange man in das Bild Orbáns passt. Und dieses ist eben auch in Büchern heterosexuell, verheiratet und weiß. (Melanie Raidl, 19.7.2023)