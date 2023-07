Die Aktivisten der Letzten Generation führten diesmal unter anderem einen Streik an der Schüttelstraße in Wien durch

"Die Reichsten ruinieren unsere Zukunft", finden Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation. Letzte Generation Österreich

Wien – Aktuell kommt es in Wien-Leopoldstadt an der Schüttelstraße bei der Kreuzung Friedensgasse, in Favoriten am Verteilerkreis, vor dem Schloss Schönbrunn und am Altmannsdorfer Ast zu unangemeldeten Protesten durch Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation, teilte die Polizei Wien über Twitter Montagmorgen mit.

Die Klimabewegung hatte zuletzt eine Demo-Pause eingelegt. In Wien begannen vorige Woche wieder Demonstrationen und Straßenblockaden, unter anderem fand ein Protestmarsch am Ring statt. (red, 17.7.2023)