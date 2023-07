"El Tri" setzte sich im Finale in Los Angeles mit 1:0 gegen Panama durch. Joker Santiago Gimenez traf in der 88. Minute zum Sieg

Da ist das Ding! AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RONALD MARTINEZ

Los Angeles (Kalifornien) - Rekordsieger Mexiko hat zum neunten Mal den Fußball-Gold-Cup gewonnen. Beim Kontinentalturnier der Concacaf-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) setzten sich die favorisierten Mexikaner am Sonntag (Ortszeit) gegen Panama mit 1:0 (0:0) durch. Santiago Gimenez erzielte in Los Angeles in der 88. Minute den entscheidenden Treffer. Der 22 Jahre alte Stürmer vom niederländischen Fußball-Meister Feyenoord Rotterdam war erst drei Minuten zuvor eingewechselt worden. Er schloss einen Konter mit seinem vierten Tor im 18. Länderspiel ab.

Zusammenfassung des Endspiels

Sportdigital FUSSBALL

"Es ist unglaublich", sagte Gimenez nach dem Triumph vor 73.000 Fans im SoFi Stadion des NFL-Teams LA Rams, "und es ist beeindruckend, welchen Zusammenhalt wir in der Mannschaft haben. Das muss ich gar nicht groß betonen, der Titel ist der Beweis."

Mexiko hatte das Turnier bereits 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 und 2019 gewonnen. 2021 hatte "El Tri" das Finale gegen die USA verloren. Für Panama, das im Halbfinale den siebenmaligen Sieger USA ausgeschaltet hatte, war es bei der dritten Final-Teilnahme nach 2005 und 2013 die dritte Niederlage. LASK-Verteidiger Andrés Andrade spielte beim Verliererteam durch. (APA, sid, red, 17.7.2023)