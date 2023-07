In Texas wurde nach vielen Verzögerungen der erste Cybertruck fertiggestellt. Die Auslieferung startet voraussichtlich Ende August

Die Freude in Texas scheint groß. Tesla/Twitter

Tesla verkündete am Samstag, dass der "erste Cybertruck" in der Gigafactory in Texas fertiggebaut worden war. Nach vielen Verzögerungen dürfte man jetzt sogar vor dem zuletzt formulierten Zeitplan liegen.

Preis steht noch nicht fest

Das letzte offizielle Statement von Tesla war, dass man "diesen Sommer" die Produktion starten wolle und mit einer Auslieferung "Ende des dritten Quartals" rechne. Wie das Fachmagazin "Electrek" berichtete, wurde erst kürzlich an die Lieferanten kommuniziert, dass man mit der Auslieferung Ende August rechnen könne. Mit der Ankündigung, der erste Cybertruck sei bereits fertig, scheint man jetzt ein paar Wochen früher dran zu sein als geplant.

Die rund 1,5 Millionen Menschen, die den Pick-up bereits vorab reserviert haben, wird es freuen, auch wenn 2023 trotzdem nicht alle ihr neues Auto bekommen werden. 375.000 Cybertrucks sind für dieses Jahr in Planung. Bereits diese Zahl scheint ambitioniert, nachdem Musk in der letzten Aktionärsversammlung von einer prognostizierten Stückzahl von 250.000 bis 500.000 gesprochen hat.

Was die Spezifikationen und den Preis des Vehikels betrifft, so wurde seit der Präsentation des Prototyps im Jahr 2019 nichts mehr angepasst. Eine Aktualisierung dieser Daten soll zu einem baldigen Auslieferungs-Event stattfinden, verspricht Musk. (red, 17.7.2023)