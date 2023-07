Der T-Rex gilt als einer der zähesten Gegner im Spiel. Exoprimal, Capcom

Man kennt das. Irgendwie will man sich mit dem Internet messen, aber wenn man allzu oft eine direkt aufs Maul bekommt, lässt man es wieder. Der neue Shooter "Exoprimal" versucht hier eine interessante Mischung. Gekämpft wird mit vier Mitstreitern gegen KI-gesteuerte Dinosaurier aller Größen. Das von Menschen gesteuerte gegnerische Team kann man im primären Modus so schlagen, dass man einfach schneller Dinos abschießt. Nur wer will, trifft bei der letzten Station jeder Runde direkt auf das gegnerische Team, um sich dann dort auf Wunsch von Ronaldo_Fan_Kilerr14 abschießen zu lassen.

Was komisch klingt, ist bei genauerer Betrachtung unterhaltsam und macht "Exoprimal" tatsächlich zu einer der positiven Überraschungen des Spiele-Jahres 2023.

In Zwischensequenzen wird mehr über die Welt und die darin handelnden Personen erzählt. Capcom

Guter Klassenmix

Im Jahr 2040 fallen Dinosaurier auf die Welt herunter und bedrohen mit ihrem Dauerhunger die Existenz der Menschheit. Gut, dass die Aibius Corp. sogenannte Exofighter ausbildet, die sie in die Krisengebiete schicken kann. Einer davon ist der Spieler, der sich zunächst aus den Kategorien Tank, Unterstützung oder Angriff einen Kämpfer auswählen muss. Zunächst stehen nur einige zur Auswahl, mit dem Sammeln von Erfahrung und gespielten Runden schaltet man eine Handvoll neuer Exofighter frei.

In die Einsatzgebiete geschickt wird man als Fünferteam, das sich in einer kurzen Vorbereitungsphase für einen guten Klassenmix entscheiden kann. Ein Tank hilft mit aufgebauten Schilden und viel Panzerung, eine Wand gegen anstürmende Gegner zu sein, der Unterstützer heilt die Gruppe gezielt. Die verschiedenen Angreifer versuchen möglichst rasch Schaden auszuteilen und das je nach Figur mit Schwert, MG oder Scharfschützengewehr.

Aber nicht nur das eigene Team geht auf Dinojagd, sondern auch ein gegnerisches Fünferteam. Dieses startet zeitgleich in das Einsatzgebiet und versucht die vorgegebenen Punkte schneller als die eigene Gruppe von der Dinoplage zu befreien. Je nach Spieleinstellung, trifft man am Ende auf das gegnerische Team und muss sich diesem stellen. Alternativ dazu kann man sich auch auf das Zeitduell beschränken.

Manchmal wird es unübersichtlich, wenn allzu viele Dinos auf das Team zugeflogen kommen. Exoprimal, Capcom

Eher nicht für Solisten

Um das Spiel auch längerfristig unterhaltsam zu machen, sammelt man Erfahrungspunkte und schaltet damit nicht nur neue Kämpfer frei, sondern auch Zusatzmodule, die man auf der Rüstung anbringen kann. Neben schnellerer Heilung kann auch statt der an der Schulter angebrachten Kanone ein Granatwerfer oder ein Reparaturbot angebracht werden. So kann man den eigenen Spielstil zusätzlich unterstützen.

Natürlich gibt es neben spielerischen Nachjustierungen dutzende kosmetische Anpassungen, die mit Ingame-Währung oder mit Echtgeld gekauft werden können. Da die Exofighter allerdings schon in ihren Basismodellen ganz cool aussehen und der Shop wenig aufdringlich ins Spiel integriert ist, ist das eine Sache, die hier nicht näher erläutert werden muss.

Ebenfalls nicht allzu ausführlich muss man den Storymodus beschreiben. Zwischen den Multiplayer-Runden werden gelegentlich ordentlich gemachte Zwischensequenzen rund um die Spezialeinheit Hammerheads-Crew zum Besten gegeben. Diese sind nett gemacht, können aber nicht davon ablenken, dass man solch ein Spiel nicht wegen der Story länger in Angriff nimmt.

Exoprimal - Launch Trailer | PS5 Games

https://www.playstation.com/en-us/games/exoprimal/ Exoprimal launches July 14th! Will you and your squad be the prey, the predators, or something far more dangerous? It's up to you to decipher the mysteries behind dinosaur vortexes, stop the out -of-control A PlayStation

"Street Fighter" zu Gast

Da auch "Exoprimal" ein Service-Game ist, wird Capcom bereits am 28. Juli neue Missionen nachliefern, höhere Ränge und natürlich Belohnungen. Ein kostenpflichtiger Download erscheint dann erstmals am 17. August, wo zehn neue Exosuits auf die Spielerschaft warten. Ebenfalls angekündigt wurden solche DLCs mit Gastauftritten aus "Street Fighter" und "Monster Hunter".

Diese Gastauftritte und generell das Setting zeigen, dass die japanischen Entwickler dieses Spiel mit einem Augenzwinkern designt haben. Gelegentlich darf man etwa auch selbst einen T-Rex übernehmen, um das gegnerische Team zu nerven, in einer Mission fallen so viele Dinos vom Himmel, dass man am liebsten einfach weglaufen würde. Hinzu kommt das bunte Design und die zwar wenig kreativen, aber immerhin schön gemachten Hintergründe. Ein poppiger, wenn auch unaufdringlicher Soundtrack rundet das Dino-Abenteuer ab.

Ein Spiel ohne Fehler? Mitnichten. Noch gibt es wenige Missionstypen, da muss Capcom noch nachliefern. Außerdem wird sich erst mit der Zeit zeigen, ob die Klassen auch ausbalanciert sind – eine große Herausforderung für Spiele dieser Art.

Exoprimal ist ab sofort für Xbox Series, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam erhältlich. Das Spiel ist außerdem ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud erhältlich.

Das PS5-Testmuster wurde freundlicherweise von Capcom zur Verfügung gestellt.

Jeder Exofighter verfügt über eigene Stärken. Ein gut ausbalanciertes Team ist der halbe Sieg. Exoprimal, Capcom

Fazit

Darf ich ganz ehrlich sein? Ich wollte "Exoprimal" nicht spielen. Nach dem Trailer und ein paar Gameplay-Szenen dachte ich, dass dieser Titel ein sogenannter "Dead on arrival"-Kandidat ist, wie es in diesem Jahr schon einige gab. Tatsächlich muss ich mein vorschnelles Urteil revidieren und zugeben, dass ich tatsächlich viel Spaß mit dem Spiel habe. Das kann zum einen daran liegen, dass ich ein Boomer bin und andere Online-Shooter aufgrund der ambitionierten Gegner mittlerweile gelassen habe, oder auch an der charmanten Frische, die das Spiel ausstrahlt.

Mit einem T-Rex auf feindliche Spieler lostrampeln, einen unendlichen Strom an Dinos mit dem eigenen Team zurückschlagen oder auch den Sieg nur wenige Sekunden vor der direkten Konkurrenz ins Ziel fahren zu können ist überraschend befriedigend. Natürlich wird man erst in ein paar Wochen sagen können, ob das Spielkonzept auf Dauer funktioniert und wie sehr die älteren Gamer tatsächlich noch mithalten können. Die Zutaten, um längerfristig ein relevanter Marktteilnehmer zu sein, sind meines Erachtens aber vorhanden. Ebenfalls positiv anzumerken ist, dass eine ausreichende Spielerschaft wohl aufgrund der Implementierung in den Xbox Gamepass vorhanden sein wird.

Zu guter Letzt bleibt zu sagen, dass Capcom tatsächlich seit einigen Jahren einen irren Lauf hinlegt. Vor zehn Jahren wäre "Exoprimal", da lehne ich mich gern aus dem Fenster, ein 08/15-Titel geworden, dem das gewisse Etwas mit Sicherheit gefehlt hätte. Aber im Gegensatz zu vielen Konkurrenten haben die Japaner offenbar ein kleines Feenstaubtöpfchen gefunden, von dem normalerweise nur Nintendo was verstreuen darf. Nachdem man in den letzten Jahren vor allem durch das Fortsetzen oder Neuauflegen bekannter Marken einen stabilen Kurs hingelegt hat, scheint man jetzt auch ein gutes Händchen für neue Ideen zu haben.

Wer also ein paar Freunde an der Hand hat, eine gewisse Affinität für Dinos und via PvE andere Menschen schlagen will, der sollte sich "Exoprimal" ansehen. (Alexander Amon, 17.7.2023)