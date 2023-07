Der rote LGBTIQ-Sprecher Mario Linder sieht das im Zusammenhang mit einem starken Plus an Gewaltdelikten. Der "Hate-Crime-Report" wurde am Dienstag präsentiert

Auch bei verschiedenen Regenbogenparaden in den Landeshauptstädten wurden Übergriffe dokumentiert. APA/HANS PUNZ

Wien – Der SPÖ-Parlamentsklub hat am Dienstag zum dritten Mal den "Hate-Crime-Report" präsentiert. Doch neue Zahlen gab es keine. Denn im Vergleich zu den Vorjahren erhielt der rote LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner keine Auskunft von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zu den Hassverbrechen, die auf die queere Community in Österreich abzielen.

Die Erklärung Lindners: Karner wolle die Zahlen alsbald selbst präsentieren. Er ärgert sich über das Umgehen Karners beim Interpellationsrecht: "Wir haben das Recht, dass der Minister Auskunft gibt." Deswegen überlege man sich bereits rechtliche Schritte.

Dokumentierte Hassverbrechen

Warum der Report ohne Zahlen am Montag dennoch präsentiert wurde? "Weil hinter jedem Hassverbrechen Geschichten von Betroffenen stehen" – und diese Geschichten hätten sich laut Lindner und der Expertin Ann-Sophie Otte auch 2023 erneut gehäuft. Das gehe aus den Erfahrungsberichten der Community und des Vereins Homosexuelle Initiative Wiens (kurz Hosi) hervor.

Seit dem Jahr 2020 werden vorurteilsbezogene Hassverbrechen in Österreich von der Polizei statistisch erfasst. In allen Sozialkategorien, sei es aufgrund nationaler Herkunft, Weltanschauung oder Religion, nahm die Zahl der Anzeigen wegen Hassverbrechen stark zu. "Auch für die LGBTIQ-Community hat sich die Lage seither verschlechtert." 376 Meldungen wegen Hassverbrechen gab es 2021 in diesem Bereich, 224 Personen wurden Opfer von Gewaltdelikten.

Auf der Straße beschimpft, Angriffe bei der Pride

Zahlen für 2022 konnten zwar nicht präsentiert werden, jedoch von NGOs dokumentierte Erfahrungsberichte: So kam es bei mehreren Regenbogenparaden zu Angriffen; in Linz etwa wurde ein schwules Paar auf einer öffentlichen Toilette von sieben Jugendlichen angepöbelt. Die beiden konnten noch entkommen. Auch im Juni wurden drei Wienerinnen beim Verlassen eines Clubs attackiert. Im gleichen Monat wurde eine Transfrau in Innsbruck auf offener Straße angegriffen.

"Der Ton ist rauer geworden, das ist auch in den Kommentarspalten der Medienhäuser bemerkbar", sagt Otte, Obfrau des Vereins Hosi. "Da wird Gewalt angedroht, da wird Einzelpersonen teils der Tod gewünscht." Und dieser Ton übertrage sich in Folge auf die Straßen. "All das gehört zu unserem Alltag. Wir merken, dass Übergriffe, die sonst einmal im Quartal stattgefunden haben, nun wöchentlich stattfinden."

Lange To-do-Liste der Regierung

All das geht für Lindner auch auf den Kulturkampf der Rechten zurück, die die LGBTIQ-Community als neue Zielscheibe entdeckt haben. Stichwort: Störaktionen bei Dragqueen-Kinderbuchlesungen. Gerade Transpersonen seien hier besonders gefährdet. Eine tragische Entwicklung, der die aktuelle Regierung nichts entgegensetze, kritisiert Lindner.

Dabei sei die To-do-Liste lang: Nicht nur brauche es einen Nationalen Aktionsplan gegen Hass und Gewalt. Auch sei laut Sozialdemokraten ein Verbot von Konversionstherapien, ein Verbot von medizinisch nicht notwendigen Eingriffen an intergeschlechtlichen Kindern und Entschädigung für Opfer von homophoben Strafgesetzen längst überfällig. Auch niederschwellige Meldestellen wie etwa Zara bei Rechtsextremismus werden gefordert. (Elisa Tomaselli, 17.7.2023)