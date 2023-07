Vier Innenarchitekten lösen Raumprobleme. Geholfen wird Familien, die nicht so betucht sind. Und zwar wie? Immer auf die komplizierteste Art

Schöner wohnen mit "Hack my Home" auf Netflix.

Zu wenig Platz in der Wohnung - wer kennt es nicht? Was tun, wenn die Wohnung zu klein ist und die Zimmer schon bis oben hin vollgestopft sind, Ausmisten keine Option ist und man vielleicht sogar noch mehr Stau- und Wohnfläche benötigt? Otto Normalverbraucher würde wahrscheinlich verzweifeln - außer man hat Glück und darf Teil einer Netflix-Produktion sein.

In der neuen Serie Hack My Home helfen vier Innenarchitektinnen Familien, die nicht so betucht sind. Sie alle haben zu wenig Platz. Wie könnten ihre Räume durch geschickte Einrichtung größer werden? Hier kommen die vier Profis ins Spiel.

Sie sind immer gut drauf, detailverliebt und haben eine Menge ungewöhnlicher Ideen. Manchmal wirken die Szenen etwas zu sehr gestellt, aber das sieht man den Protagonisten angesichts ihrer sympathischen Art nach. Und wie lösen die vier nun die Raumprobleme? Immer auf die komplizierteste Art.

Betten schweben tagsüber nach oben an die Decke, die Wände sind verschiebbar, und der Homeoffice-Platz fährt mit einem Klick aus dem Küchentisch. Do-it-yourself-Hacks sind das nicht. Die installierten Möbel sind aufwendig maßgeschneidert und haben eine ausgeklügelte Technik im Hintergrund.

Nicht daran zu denken, was passiert, wenn sie einmal streikt. Und ob man die Spielereien wirklich täglich benutzt, sei ebenfalls dahingestellt. Trotzdem macht es großen Spaß, den Profis beim Planen und Bauen zuzuschauen. Nicht nur sie selbst packen mit an, sondern auch ihre Helfer. Auch sie haben ein Wörtchen mitzureden. So zaubern sie aus teils fensterlosen Kellerzimmern wahre Raumwunder. (Natascha Ickert, 19.7.2023)