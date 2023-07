Der US-Klub Inter Miami hat die argentinische Fußballlegende am Sonntag präsentiert. Nicht einmal Regen und ein Gurkerl konnten die Feierlaune trüben

Von rechts nach links: Klubmitbesitzer David Beckham, Mehrheitseigner Jorge Mas, Lionel Messi und Mas-Bruder Jose. AFP/GIORGIO VIERA

Ein Unwetter hat die Vorstellung des Fußballweltmeisters Lionel Messi in Miami durcheinandergewirbelt. Wegen eines starken Gewitters musste der argentinische Ausnahmekönner am Sonntagabend zwei Stunden warten, ehe er sich den knapp 20.000 Fans im Stadion seines neuen MLS-Klubs Inter Miami präsentieren konnte. Dann wurde der Superstar aber frenetisch bejubelt.

Beckham: "Ein Traum ist wahr geworden"

"Ein Traum ist wahr geworden", sagte Mitbesitzer David Beckham. "Vor zehn Jahren habe ich den Weg begonnen, ein neues MLS-Team aufzubauen", sagte der ehemalige englische Nationalspieler. "Damals sagte ich, dass es ein Traum sei, die besten Spieler der Welt nach Südflorida und in die großartige Stadt Miami zu bringen. Spieler, die unser Ziel teilen, den Fußball in diesem Land wachsen zu lassen."

Die Messi-Präsentation

Sky Sports Football

Mehrheitseigner Jorge Mas begrüßte die neue Attraktion mit pathetischen Worten. "Heute Abend machen wir dies im Regen. Es ist heiliges Wasser", sagte der kubanisch-amerikanische Geschäftsmann und nannte Messi "Amerikas Nummer 10". In einer Videobotschaft begrüßten Sportgrößen wie Football-Legende Tom Brady und Basketballer Stephen Curry Messi in den USA.

Messi: "Großartige Dinge werden passieren"

Messi war bereits am vergangenen Dienstag mit seiner Familie in Florida eingetroffen und hatte einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, der ihm 60 Millionen Dollar pro Saison einbringen soll. "Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meiner Familie diese Stadt und dieses Projekt ausgewählt habe", sagte Messi im Rahmen der Veranstaltung mit dem Namen "The Unveil" (die Enthüllung).

"The Unveil", die Enthüllung. AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE RAEDLE

Der 36-Jährige bedankte sich "bei allen Leuten dafür, dass sie mich unterstützen und mir diese Liebe geben". Er wolle sofort mit dem Training beginnen, betonte er und versicherte den Fans, die vor dem Unwetter zunächst in ihre Autos geflüchtet waren: "Großartige Dinge werden passieren. Ich habe dasselbe Verlangen, das ich immer hatte – zu gewinnen und dem Klub zu helfen, weiter zu wachsen."

Da war es auch verkraftbar, dass Söhnchen Thiago seinem berühmten Vater ein Gurkerl schob.

Debüt am Freitag möglich

Der MLS-Klub im Sonnenstaat hat Messis sportliche Hilfe dringend nötig. Nach 14 Niederlagen in 22 Spielen und elf Partien in Folge ohne Sieg steht Inter in der Eastern Conference auf dem letzten Platz.

Messi-Mania. AFP/GIORGIO VIERA

Seit knapp drei Wochen ist Messis Landsmann Gerardo Martino bei Inter als Chefcoach tätig. Der 60-Jährige trainierte den Superstar schon in der Saison 2013/14 beim FC Barcelona, von 2014 bis 2016 dann bei der argentinischen Nationalmannschaft. "Dass der beste Spieler der Welt für unser Team spielt, gibt uns natürlich Hoffnung", betonte Martino nach seiner Auftaktniederlage in St. Louis. Die Fans bat er um Geduld mit Messi, der nun wieder in Topform kommen müsse.

Nicht einmal heiliges Wasser hat auf der Bühne etwas verloren. AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Megan Briggs

Erwartet wird das Debüt von La Pulga am Freitag, wenn Inter den neugeschaffenen Ligapokal mit Mannschaften aus den USA und Mexiko gegen das Team von CD Cruz Azul aus Mexiko-Stadt eröffnet. In der Liga kann Messi wegen der MLS-Sommerpause frühestens in fünf Wochen helfen, wenn die reguläre Saison mit einem Heimspiel gegen Charlotte FC fortgesetzt wird.

Der Hauptdarsteller. Reuters/USA TODAY Sports/Jasen Vinlove

Messi hatte zuletzt beim französischen Meister Paris St. Germain gespielt. Nach zwei unglücklichen Spielzeiten an der Seine war der Vertrag des Südamerikaners am 30. Juni ausgelaufen. Neben Miami hatten sein langjähriger Verein FC Barcelona und Klubs aus Saudi-Arabien um ihn gebuhlt.

Sergio Busquets kickt künftig auch für Inter Miami. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVIC

Aber wenn Messi nicht zu Barcelona zurückwechselt, kommt eben ein Stück Barcelona zu ihm: Inter Miami hat den Spanier Sergio Busquets verpflichtet. Der Weltmeister von 2010 erhält einen Vertrag bis 2025. Der seit Sonntag 35-jährige Spanier spielte von 2008 bis 2021 zusammen mit dem Superstar aus Argentinien beim FC Barcelona. (sid, APA, red, 17.7.2023)