Experten erwarten in diesem Jahr noch einen globalen Preisanstieg von sieben Prozent. Österreich verzeichnet höchsten Wert im deutschsprachigen Raum

München – Die hohe Inflation bleibt Ökonominnen und Ökonomen zufolge in den kommenden Jahren ein Problem in vielen Regionen der Welt. Im laufenden Jahr dürften die Verbraucherpreise global um durchschnittlich 7,0 Prozent steigen, sagen die vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) befragten 1.405 Expertinnen und Experten aus 133 Ländern voraus. Im kommenden Jahr sollte die Teuerungsrate dann auf 6,0 Prozent fallen und 2026 noch bei 4,9 Prozent liegen.

"Die Erwartungen für 2023 und für die kommenden Jahre sind gegenüber der Umfrage aus dem ersten Quartal nahezu gleich", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke am Montag zu der vierteljährlichen Umfrage mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik. "Wir werden uns auf hohe Inflationsraten einstellen müssen."

Südamerika verzeichnet höchste Inflation

In Deutschland gehen die Teilnehmenden im laufenden Jahr von 5,8 Prozent aus, in Österreich sogar von 7,8 Prozent und in der Schweiz von 2,8 Prozent.

In Westeuropa (4,9 Prozent), Nordamerika (4,5 Prozent) und Südostasien (4,8 Prozent) liegen die Inflationserwartungen für 2023 allerdings deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt: Hier sind sie für das laufende Jahr auch im Vergleich zum vorherigen Quartal um 0,4, 0,5 und 0,3 Prozentpunkte gesunken. Zu den Regionen mit besonders hohen Inflationsraten zählen Südamerika (23,3 Prozent) und weite Teile Afrikas, hieß es.

Corona und Krieg sind Hauptgründe

Ausgelöst wurde die Inflation zunächst von der Corona-Pandemie, die zeitweise rund um den Globus zu Werkschließungen und in der Folge zu erheblichen Engpässen bei Materialien und Rohstoffen geführt hat. Die zweite Runde der Preiserhöhungen begann mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022. Dadurch stiegen vor allem die Energiepreise stark, was auf viele Waren und Dienstleistungen durchschlug.

Die meisten westlichen Zentralbanken haben mit starken Zinserhöhungen auf die hohe Inflation reagiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) und die amerikanische Federal Reserve (Fed) dürften nach Prognose von Ökonomen in diesem Monat erneut ihre Zinsen anheben. (APA, 17.7.2023)