Die Umweltschutz-NGO Greenpeace hat passend zur Grillsaison für einen Marktcheck geprüft, was die Supermärkte an fleischlosen Grillprodukten zu bieten haben. "Ob vegetarische Wurst, veganes Steak oder Tofu – im Schnitt sind zehn der insgesamt 15 abgefragten fleischlose Produkte im Supermarktregal zu finden", hieß es in einer Aussendung. "Die österreichischen Supermärkte bieten mittlerweile eine breite Palette an pflanzlichen Produkten", sagte Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace in Österreich.

Zu viel Fleisch landet auf dem Teller

Die Österreicherinnen und Österreicher essen im Schnitt jährlich rund 89 Kilogramm Fleisch. Das ist mehr als dreimal so viel, wie die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Durch den übermäßigen Fleischkonsum steigt Greenpeace zufolge nicht nur das Risiko für etwa Herzkreislauferkrankungen, auch die Klimakrise wird dadurch befeuert.

Hochgerechnet auf ganz Österreich kann eine fleischreduzierte Ernährung 3,7 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen – das entspricht den gesamten Treibhausgasemissionen des Bundeslandes Salzburg pro Jahr. "Mit einer veganen, rein pflanzlichen Ernährung könnten sogar 9,2 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden – mehr als Wien jährlich ausstößt", so die NGO.

Bild nicht mehr verfügbar. Gemüse und Fleischalternativen landen immer öfter am Grill. Getty Images

Als Empfehlung für den Grill rät Greenpeace zum Tofu: Dieser hat einen hohen Eiweißgehalt und ist in allen Supermarktketten aus österreichischem Soja erhältlich. (APA, red, 17.7.2023)