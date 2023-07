Zeller wurde mit ihrer Rolle in der TV-Krimireihe "Kottan ermittelt" bekannt. Am Sonntag verstarb sie im Alter von 95 Jahren

Die Schauspielerin Bibiana Zeller wurde am 25. Februar 2023 95 Jahre alt. APA/GEORG HOCHMUTH

Mit ihrer trockenen Komik als Frau Kottan in der legendären Fernsehserie Kottan ermittelt hat sich Bibiana Zeller unauslöschlich in das Gedächtnis des Publikums eingeschrieben. In der satirischen Krimiserie über polizeiliche Ermittlungsverfahren – sie lief zwischen 1976 und 1984 im ORF – quittierte die Wiener Schauspielerin mit liebevoller Verachtung regelmäßig die Aktionen ihres strauchelnden Majorgatten.

Da war Zeller bereits Ensemblemitglied am Burgtheater (ab 1972), dem sie ihr Leben lang treu geblieben ist und wo sie eine der profiliertesten Darstellerinnen war, die in keinem Schema und auch in keiner Nebenrolle verloren ging. Ihre immer wirkungsvolle Zurückgenommenheit setzte stets etwas Feierliches frei, schien unantastbar und bewahrenswürdig, auch ihrer feinen, hellen Stimme wegen.

Zellers Sohn Fabian Eder gab das Ableben seiner Mutter auf Twitter bekannt.

Dabei spielte sie am liebsten im Team junger Regiekräfte, beispielsweise 2007 in Peter Handkes Spuren der Verirrten von Friederike Heller. Bei den Jungen hat die noch im fortgeschrittenen Alter aktive Schauspielerin Kraft und Energie getankt.

Für Zeller spricht auch ihr Respekt gegenüber Claus Peymann, dessen Ära sie im Gegensatz zu vielen anderen von Anfang an als erfrischend genossen hat. Die Schauspielerin ging nie den konventionellen Weg und hat es auch früh verwunden, nicht Hauptrollenspielerin zu sein. Sie hat sich von der Madame (Nestroy) über die Wirtin (Thomas Bernhard, Lenz) bis hin zur Bettlerin (Lorca) die Figuren ganz zu eigen gemacht. Sie spielte weiters in Stücken von Luigi Pirandello, Edward Bond, Sławomir Mrożek oder Ödön von Horváth.

Schauspielerin Bibiana Zeller bei Wir sind Kaiser speciaIagent

Ihre Karriere begonnen hat Bibiana Zeller, 1928 in Mauer bei Wien geboren, aber wie so viele in Deutschland. Zwanzig Jahre ist sie da durch Klein- und Mittelbühnen von Berlin, Stuttgart und Bonn vaziert und hat das Theater auch von der weniger attraktiven Seite kennengelernt. Der Schauspielberuf war dennoch das Richtige. Auswendiglernen zählte idealerweise zu Zellers Lieblingsbeschäftigungen, wie sie in einem STANDARD-Interview 2008 einmal einbekannte. "Ich komme müde zur Probe, fange fast ohnmächtig an, und dann werde ich immer wacher. Das ist ein Geschenk".

Jedermanns Mutter

2006 spielte die damals 78-Jährige die Rolle von Jedermanns Mutter bei den Salzburger Festspielen. Sie wurde auch für Gastrollen etwa in die Josefstadt engangiert. Nach dem Kottan-Erfolg blieb Bibiana Zeller Film und Fernsehen verbunden. Sie wirkte in vielen Filmen mit, etwa in Michael Glawoggers Die Ameisenstraße, in Xaver Schwarzenbergers Zuckeroma oder in der Glavinic-Verfilmung Wie man leben soll von David Schalko. Auch in Serien wie Braunschlag oder SOKO Kitzbühel war sie zu sehen.

Am Sonntag ist Bibiana Zeller 95-jährig gestorben, wie ihr Sohn Fabian Eder der APA bestätigte. (Margarete Affenzeller, 18.7.2023