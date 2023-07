Windräder sind ein Teil der alternativen Energiestrategie. Doch kaum jemand will sie in der eigenen Umgebung stehen haben. Auch das macht die Transformation nicht einfach. IMAGO/Jochen Tack

Die Agenda der Energiewende ist klar. Nachhaltig soll unsere Energie der Zukunft erzeugt werden. Das wurde auch bereits mit dem Europäischen Green Deal festgesetzt. Bis 2050 soll die Klimaneutralität gelingen. Um das zu erreichen, müssen Europas Energieversorger ihren Anteil an erneuerbaren Energien in ihrem Erzeugungsportfolio aber noch deutlich ausweiten. Allerdings besteht unter den Energieunternehmen selbst wenig Zuversicht, die Klimaziele auch zu erreichen: Nur 14 Prozent der Top-Entscheider sagen, dass ihre bisher gesetzten Transformationsmaßnahmen ausreichen, um die Energiewende zu schaffen. Das ergibt die Umfrage "Die eigene Transformation aktiv gestalten" von Strategy+, der Strategieberatung von PwC. Hier ist also noch viel Luft nach oben.

Der Handlungsdruck ist aber groß. Denn Österreichs Energieversorger sind, was ihr Operating Model betrifft, noch unzureichend aufgestellt. Auch das zeigt die Studie, die unter CEOs und C-Level-Führungskräften von Energieunternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgeführt wurde. "Der europäische Energiesektor erlebt aktuell eine der größten Transformationen. Allerdings stehen die Energieversorger bei dieser Mammutaufgabe erst am Anfang. Für das Gelingen der Energiewende – und somit einen Beitrag zum Bewältigen der Klimakrise – sind sie aber der wichtigste Treiber. Ohne sie kann die Wende nicht gelingen", sagt Johannes Schneider, Partner bei Strategy& Österreich.

Ein Gemeinschaftsakt

Ein Problem sind hier die Leitungskapazitäten, die auch ausgebaut gehören. Doch auch in der Energiebranche fehlen entsprechende Fachkräfte, merken Branchenvertreter immer wieder an. Zudem mangelte es nach der Pandemie an benötigten Materialen. Auch das verzögert den Ausbau. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine, der die Abhängigkeit bei der billigen Energie aufgezeigt hat. Seither sind die Ambitionen groß, so rasch wie möglich auf erneuerbare Energie umzustellen. Die drei D (Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Digitalisierung) werden damit zur Herausforderung.

Eine Wende, die – noch dazu innerhalb einer knappen Frist – umgesetzt werden muss, kann nie von nur wenigen Akteuren vollbracht werden. Ganz besonders dann, wenn es auch um gesellschaftliche Akzeptanz für durchaus delikate Anliegen wie Eingriffe in das Landschaftsbild und/oder höhere Kosten für den Energieverbrauch geht. Bei allem Setzen auf Politik, Dezentralität und Bürgereinbindung muss laut der Studie aber auch klar sein: Eine Energiewende ohne die Energieversorgungsunternehmen kann es nicht geben, weil sie das größte energiewirtschaftliche Expertenwissen haben – und folglich die besten Fähigkeiten vereinen, die erforderlich sind, um substanzielle Infrastrukturprojekte zu planen und umzusetzen.

Nicht weit genug

Die jüngsten makroökonomischen Entwicklungen haben zwar bei rund 81 Prozent der befragten Top-Entscheider dazu geführt, dass sie sich in ihrem Unternehmen stärker auf dessen strategische Ausrichtung fokussieren. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) von ihnen haben bereits strategische Veränderungen eingeleitet – etwa in Form einer Neuausrichtung von Unternehmensbereichen oder der Gesamtunternehmensstrategie. Jedoch sind 86 Prozent der Führungskräfte der Meinung, dass in ihrem Unternehmen hinsichtlich der Umgestaltung ihres Operating Model noch zu wenig getan wird, um die Energiewende und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen.

Tiefergehende Änderungen ihres Operating Model wurden bisher noch kaum vorgenommen. So gibt der Großteil jener Befragten, die bereits eine Änderung eingeleitet haben, an, lediglich kleinere Maßnahmen wie eine begrenzte Anpassung der Organisationsstruktur (91 Prozent), der betrieblichen Abläufe oder Zuständigkeiten (82 Prozent) sowie der Personalressourcen (73 Prozent) durchgeführt zu haben. Dahingegen wurden tiefergehende Maßnahmen zu Organisationstransformation noch deutlich weniger häufig umgesetzt. Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten gab an, bereits Allianzen gebildet oder M&A-Prozesse initiiert bzw. unternehmensinterne Prozesse grundlegend überarbeitet zu haben (45 Prozent). "Wir sehen, dass die bisherigen Maßnahmen nur an der Oberfläche kratzen", sagt Strategy+-Experte Schneider. Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern bei gleichzeitig rasantem Ausbau von Erneuerbaren, von Speichermöglichkeiten und Wasserstoffinfrastruktur erfordere jedoch ein grundlegendes Überdenken des organisatorischen Set-ups.

Bereitschaft fehlt oft noch

In der Studie wurden die Entscheider auch nach jenen Aspekten gefragt, die für eine erfolgreiche Transformation am wichtigsten und ausbaufähigsten sind. Hier zeigt sich, dass vor allem im Bereich "Kultur und Mindset" aktuell der größte Handlungsbedarf besteht. Insbesondere eine offene Denkweise (88 Prozent) und Flexibilität (82 Prozent) sind für die Befragten ausschlaggebend. Hier spielen vor allem die Veränderungsbereitschaft sowie die Offenheit gegenüber Stakeholdern eine große Rolle.

In den Bereichen "Prozesse und Schnittstellen" sowie "Strukturen und Ressourcen" wurden häufig interne Schnittstellen (82 Prozent) und funktionsübergreifende Teams (83 Prozent) als wichtigste Bausteine genannt, was zum Teil auf den zunehmenden Bedarf an interner Zusammenarbeit zur Bereitstellung integrierter Lösungen zurückzuführen ist. Weiters werden im Bereich "Fähigkeiten" digitale Kompetenzen als am wichtigsten eingeschätzt (79 Prozent).

"Diese Zahlen verdeutlichen, dass eine Umgestaltung des Operating Model in allen Dimensionen notwendig ist", sagt Schneider. Das Gelingen der Transformation erfordere nicht nur neue Prozesse, Fähigkeiten und Schnittstellen – vor allem im Hinblick auf den digitalen Anlagenbetrieb –, sondern gehe viel tiefer. Transformation verlange einen regelrechten Mindset-Shift. "Wir müssen das Operating Model, die Art und Weise, wie Energieversorger aufgebaut sind und wie sie ticken, grundlegend transformieren", fasst Schneider zusammen.

Neuer Druck

Das Thema der Energiewende ist wahrlich nicht neu. Debattiert wird das Thema schon seit vielen Jahren. Auch politische Entscheidungen gab es dazu schon weit vor dem Beginn des Ukrainekriegs. Dennoch hat es relativ lange gedauert, bis der Veränderungsdruck wirksam in den Führungsetagen der Energieversorger und bei deren – auch politischen – Stakeholdern angekommen ist, heißt es in der Studie.

Das jahrzehntelang lohnende Geschäftsmodell – auf Basis meist bereits vollabgeschriebener Assets, die mit günstigem russischem Pipelinegas oder (wie gerade im Fall Österreichs) mit gratis verfügbarem Wasser betrieben werden – brachte verlässlich hohe Erträge. Erneuerbare Energien aus Sonne und Wind würden zwar irgendwann wichtig werden, lautete eine lange vorherrschende Denkweise, aber bitte nur dort, wo sie in der Landschaft nicht stören und gleich rentabel wie die schon bekannten Assets werden. Man startete Pilotprojekte, verließ sich jedoch weiterhin auf althergebrachte Erzeugungsstrategien. Dass diese relativ ruhigen Zeiten vorbei sind, ist der gesamten Branche spätestens am 24. Februar 2022 klargeworden. (Bettina Pfluger, 18.7.2023)