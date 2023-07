Sepp Schellhorn heizt die Gerüchteküche über sein Comeback in der Politik an. Robert Newald

Die Gerüchteküche brodelt wieder, und angeheizt hat sie der Küchenchef selbst. Der grantige Gastronom aus Salzburg, Sepp Schellhorn, sorgt auf Twitter mit seinen Kommentaren wieder für Aufsehen. "Mein Serve & Volley heißt ab Herbst Politik", kommentierte der ehemalige Neos-Nationalratsabgeordnete und Landesparteichef am Rande des Wimbledon-Finales am Sonntag in einer Diskussion. Was die Spekulationen über seine Rückkehr auf die politische Bühne erneut entfachte, nachdem er diese zuletzt im März dem STANDARD gegenüber verneinte.

Auf Anfrage erklärt Schellhorn erneut, es "steht nicht zur Diskussion", wieder in die Politik zurückzukehren. Die Twitter-Kommentare seien ein "Ausdruck meines Ärgers" gewesen. Aber als Unternehmer und Steuerzahler wünsche er sich eine Vision und vernünftige Steuer- und Wirtschaftspolitik. "Ich stehe als Privatperson auf und spiele Serve-and-Volley mit der nicht vorhandenen Wirtschaftspolitik", macht der Salzburger Gastronom mit den Tennis-Anspielungen auf eine offensive Spielstrategie weiter. "Zu meinem Leidwesen ist es ein Spiel, Satz und Sieg in drei Sätzen für mich, weil der Gegner zu lahm und schwerfällig ist und nichts zusammenbringt."

SPÖ-Chef Andreas Babler und Gastronom Sepp Schellhorn beim Kochen mit Kindern. APA/ROBERT JAEGER

Am Köcheln hielten bisher die Gerüchte über ein Polit-Comeback auch diverse Auftritte Schellhorns mit anderen Politikern. Für den nunmehrigen SPÖ-Chef und Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler organisierte Schellhorn mit seiner 2022 gegründeten Consulting-Firma ein großangelegtes Projekt für gesundes Essen in städtischen Bildungseinrichtungen. 2022 unterstützte Schellhorn offen den amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidenten-Wahl. Und auch Meldungen über seine Unterstützung für Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bei der Landtagswahl stellte er richtig. Das Interesse an Schellhorns Person reißt trotzdem nicht ab. (Stefanie Ruep, 17.07.2023)