Der Brief eines deutschen Paares ist in Malcesine wieder aufgetaucht

Verona – Eine Flaschenpost eines deutschen Ehepaares auf Urlaub am Gardasse ist nach elf Jahren aus dem Wasser des Sees wieder aufgetaucht. Der Fund erfolgte am Ufer eines der Strände von Malcesine, einem Ort auf der westlichen Seite des Gardasee. Der Brief trägt das Datum des 9. August 2012, ist handgeschrieben und unterschrieben von Sabrina und Dennis, einem Ehepaar aus Hamburg.

Sabrina und Dennis heißen die Verfasser der Flaschenpost, die nun nach elf Jahren ans Ufer des Gardasees gespült wurde. (Symbolfoto) IMAGO/Michael Eichhammer

"Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist", heißt es auf Deutsch.

Die Gemeindeverwaltung von Malcesine, die die Botschaft heute veröffentlicht hat, hat einen Aufruf gestartet, um Sabrina und Dennis zu finden, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Ziel sei es, das Paar nach Malcesine einzuladen. (APA, 17.7.2023)