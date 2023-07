Marius Gersbeck im Trikot seines Ex-Klubs Karlsruher SC. IMAGO/Revierfoto

Zell am See – Der Fußballtormann Marius Gersbeck vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC hat Medienberichten zufolge das Trainingslager seines Vereins in Zell am See (Pinzgau) verlassen. Das bestätigte der Klub am Montagmorgen. Nach einer mutmaßlichen Schlägerei am Wochenende laufen gegen den 28-Jährigen Ermittlungen der Polizei. Er soll am frühen Sonntagmorgen auf offener Straße mit einem Einheimischen (22) in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, dabei soll Gersbeck seinen Kontrahenten verletzt haben.

Der Torhüter soll vor dem Vorfall offenbar mit Fans aus der Ultra-Szene im Stadtgebiet von Zell am See unterwegs gewesen sein. Laut ORF Salzburg soll der 22-jährige Einheimische bei dem Streit schwere Kopfverletzungen erlitten haben, er wurde mittlerweile jedoch aus dem Krankenhaus entlassen. Er soll noch im Laufe des Montags von der Polizei einvernommen werden. Der Hertha-Tormann wurde hingegen schon Sonntagvormittag von den Ermittlern befragt, er habe aber die Aussage verweigert, sagte Polizeisprecher Aytunc Bahar zur APA. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie eine Pressesprecherin des Vereins mitteilte, werden die Sportliche Leitung und Geschäftsführung die Situation unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen nun gemeinsam intern auswerten. "Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen werden wir uns in diesem Sachverhalt nicht weiter äußern und bitten um Verständnis." Hertha BSC gastiert noch bis Ende der Woche im Trainingslager in Salzburg. Am 29. Juli starten sie bei Fortuna Düsseldorf in die Saison. (APA, sid, red, 17.7.2023)