Die Ausstrahlung ist am 27. Juli geplant. Auch ORF-"Am Schauplatz" widmet sich ein Jahr nach dem Suizid der Ärztin dem Hass im Netz

Wien – Von Hass bis hin zu massiven Bedrohungen und Mordansagen – die Ärztin vom Attersee, Lisa-Maria Kellermayr, wurde monatelang von einem Mob an Corona-Leugnerinnen und -Verharmlosern im Netz angegriffen. Daraufhin sperrte sie ihre neueröffnete Praxis zu, bezahlte für einen privaten Schutzdienst tausende Euro und lebte völlig isoliert in Angst vor dem Unbekannten. Die Folge war ein riesiger Schuldenberg, der sie in den finanziellen Ruin trieb. Am 29. Juli 2022 wurde bekannt, dass Kellermayr Suizid begangen hatte.

Das Grab der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Sie starb am 29. Juli 2022. Puls4

Zum ersten Todestag der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr rollen der Streamingdienst Joyn und Puls 4 um 27. Juli um 20.15 Uhr den tragischen Fall um die verstorbene Ärztin nochmals auf. Der ORF widmet sich bereits am Donnerstag, 20. Juli, in seiner Reportage-Reihe "Am Schauplatz" der Causa.

Viele Fragen bleiben offen

Mitte Juli 2022, kurz vor ihrem Tod, nahm Journalist Oliver Das Gupta für den vom "Spiegel" und DER STANDARD gemeinsam produzierten Podcast "Inside Austria" ein langes Interview mit der Ärztin auf, welches nun zur Grundlage dieses Films auf Puls 4 wird. Kellermayr und Das Gupta standen in beinahe täglichem Kontakt. Das Gupta, der für den STANDARD und den "Spiegel" schreibt, telefonierte noch am Abend ihres Suizids mit der oberösterreichischen Ärztin. Nur wenige Stunden danach nahm sie sich nach dem mehrstündigen Telefonat im Alter von 36 Jahren das Leben.

Ein Jahr später macht sich Oliver Das Gupta unter anderem zusammen mit Hackerin und Internetaktivistin Nella erneut auf die Suche nach einem der Täter, der sich selbst "Claas" nennt und seine Hassnachrichten immer "mit tödlichen Grüßen" unterschreibt. Es werden neue Spuren gefunden, Zeuginnen und Zeugen befragt, so Puls 4 über die Doku. Kellermayr dürfte nicht das einzige Opfer von der Person, die sich als "Claas" ausgibt, sein. Die neuen Indizien zu "Claas" führen die Nachforschenden nach Deutschland, was die österreichische Justiz erneut vor Probleme stellt. Dennoch, haben Polizei und Behörden in diesem Fall von Hass im Netz tatsächlich zu wenig getan?

Zu Wort kommen unter anderem Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Omar Haijawi-Pirchner.

"Milborn Spezial": Talk mit u. a.

Ex-Gesundheitsminister Anschober

Direkt danach um 22.20 Uhr begrüßt Puls-24-Infodirektorin Corinna Milborn ihre Gäste in einem "Milborn Spezial", um den Fall Kellermayr nachzubesprechen. Zu Gast sind unter anderem Journalist und Protagonist Oliver Das Gupta und Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen).

Am Donnerstag, 20. Juli, beschäftigt sich um 21.05 Uhr in ORF 2 "Am Schauplatz" mit dem Fall Kellermayr und dem Hass im Netz. Reporterin Nicole Kampl rollt für ihre aktuelle Reportage den Fall noch einmal auf: Hat der Tod der Ärztin etwas verändert, mit welchen Schwierigkeiten kämpfen Betroffene von Hass im Netz? (red, 18.7.2023)