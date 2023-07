Manuel Ortlechner bleibt der Austria erhalten. APA/EVA MANHART

Austria Wien hat den Vertrag mit Sportdirektor Manuel Ortlechner um drei Jahre verlängert. Er läuft nun wie jener von Sportvorstand Jürgen Werner bis 2026, gaben die Veilchen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

"Ich freue mich, dass ich weiter mitgestalten darf, den Verein im sportlichen Bereich weiterzuentwickeln", wird Ortlechner zitiert. "Als ich vor zwei Jahren als Sportdirektor begonnen habe, hatten wir das Ziel, die Austria ein Stück weit neu zu erfinden. Ich denke, dass sich seitdem schon viel verändert hat und dass uns das im ersten Schritt gut gelungen ist."

Werner schließt sich dem an. "In den ersten eineinhalb Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir schon vieles umgesetzt, jetzt gehen wir unseren Weg gemeinsam weiter", sagt der Sportvorstand. "Ich bin froh, dass ich Manuel mit seiner sportlichen Expertise und seinem Austria-Herz weiter an meiner Seite habe."

Spittal/Drau, Borac Banja Luka, Sturm

In der vergangenen Saison wurden die Veilchen Fünfter. Am Freitag (18.30 Uhr) startet ihre Saison mit dem Cup-Gastspiel bei Viertligist SV Spittal / Drau. Am 27. Juli beginnt gegen den bosnischen Vertreter Borac Banja Luka das Abenteuer Conference-League-Qualifikation. Und am Wochenende darauf fällt mit dem Heimspiel gegen Vizemeister Sturm Graz ein krachender Startschuss in die Bundesliga. (red, APA, 17.7.2023)