Verkehrte Welt für Vasiliki Alexandri AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Fukuoka – Nach dem Gewinn der Silbermedaille in der Technik-Kür hat Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch in der Freien Kür das Finale erreicht. Die 25-Jährige landete am Montag im Vorkampf mit 179,2834 Punkten an der sechsten Stelle und zeigte sich danach etwas selbstkritisch. "Wichtig war einmal der Finaleinzug, und der ist sicher geschafft. Ich weiß, wo ich die Base-Marks bekommen habe, und da muss ich jetzt ansetzen", sagte Vasiliki Alexandri.

Insgesamt erhielt die Österreicherin drei Base-Marks (Penalty) bei den Figuren, das bedeutete einen Punkteabzug von 74. "Wir müssen uns genau ansehen, bei welchem Element wir adaptieren. Ich werden sicher ein paar weglassen. Die Figuren sind ja sehr kompliziert mit vielen Details. Und dann hoffe ich, dass ich keine Base-Marks mehr bekomme." Vom Reduzieren der Schwierigkeiten erhofft sie sich "mehr Sicherheit und mehr Stabilität. Und das wird sich dann hoffentlich auch auf die Punkte auswirken". Beste im Vorkampf war Lokalmatadorin und Technik-Weltmeisterin Yukiko Inui mit 253,1853.

Sie sei ein wenig müde, auch psychisch wegen ihrer Schwestern, berichtete Vasiliki Alexandri. "Das beeinflusst mich natürlich schon extrem. Also tut der eine Tag Pause bis zum Mittwoch sehr gut." Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri hatten als Fünfte eine WM-Medaille im Duett verpasst.

Diaz mit Premiere

Später am Montag kürte sich der Spanier Fernando Diaz zum ersten männlichen Solo-Weltmeister im Synchronschwimmen. Der 20-Jährige gewann im Technik-Programm unter zehn Konkurrenten mit 224,555 Punkten vor dem US-Amerikaner Kenneth Gaudet und dem Kasachen Eduard Kim. Während das gemischte Duett seit 2015 WM-Status hat, wurde die männliche Solo-Kategorie heuer eingeführt. Bei Olympia 2024 sind erstmals Männer zugelassen, im Team dürfen dann zwei von acht Plätzen an Männer gehen.

Fernando Diaz auf dem Weg zu WM-Gold. EPA/KIYOSHI OTA

Rang elf für Lotfi/Knoll

Die Wasserspringer Dariush Lotfi und Anton Knoll haben indes im Turm-Synchronbewerb Rang elf belegt. Diese Position hatten die beiden schon nach dem Stunden davor ausgetragenen Vorkampf eingenommen. Das OSV-Duo ließ das im dritten Sprung ohne Wertung gebliebene malaysische Paar hinter sich. Auf Rang zehn fehlten Lotfi/Knoll mit ihren 347,61 Zählern nur 0,27 Punkte. Gold ging an die Chinesen Lian Junjie / Yang Hao mit 477,75 Zählern. (APA, 17.7.2023)

Dariush Lotfi und Anton Knoll. AFP/YUICHI YAMAZAKI

"Es wäre mehr gegangen", sagte Lotfi, der zuletzt wegen einer Handblessur gehandicapt gewesen war. Er erwähnte aber auch das im Vergleich zu den Weltmeisterschaften 2022 allgemein höhere Niveau. "Und wir waren fast 40 Punkte besser. Das ist schon aufbauend. Es geht nach oben." Knoll sah auch Positives, trauerte aber auch dem zehnten Platz nach. "Um einen Hauch haben wir die Top 10 verpasst. Das ist natürlich schade."

Lotfi tritt wie Knoll am Freitag auch solo vom Turm an, hier ist wie am Mittwoch im Drei-Meter-Bewerb mit den Österreichern Alexander Hart und Nikolaj Schaller ein Semifinale zwischengeschaltet. Das Finale findet jeweils tags darauf statt. Knoll traut sich den Einzug in das Finale zu. "Ich kann das schaffen, aber dafür muss alles passen." (APA, red, 17.7.2023)