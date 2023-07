Trockene Hitze führt zu Waldbränden in Spanien – In Italien bleibt die Hitze bis zumindest Ende Juli

Reiner Wandler aus Madrid, Adelheid Wölfl aus Sarajevo, Dominik Straub aus Rom

Der Rekordwert hatte sich angekündigt: 44,8 Grad auf den Kanarischen Inseln – solch hohe Temperaturen hat man bisher nicht einmal in Spanien gekannt. Es war am vergangenen Donnerstag der Höhepunkt einer Hitzewelle, die auch jetzt noch nicht abreißen will. Auch die Nacht brachte kaum Abkühlung: 41 Grad auf Gran Canaria, Teil einer Inselgruppe, die für ihre ganzjährig konstanten Temperaturen um die 25 Grad bekannt und bei Urlaubern daher so beliebt ist.

Glühend heiße Temperaturen im gesamten Süden Europas. AFP/CRISTINA QUICLER

Der ewige Frühling weicht jetzt einem Extremsommer. Auch in den südspanischen Städten Málaga und Córdoba gab es zuletzt Nächte mit weit über 30 Grad, ebenso entlang der Mittelmeerküste. Im Landesinnern klagt man über "tropische Nächte".

Zudem ist es viel zu trocken, es brannten zuletzt bereits 70.000 Hektar ab. Am Wochenende brach auf La Palma ein Waldbrand aus und vernichtete binnen weniger Stunden 4000 Hektar.

60 Grad Bodentemperatur

Eine Satellitenaufnahme des europäischen Überwachungssystems der Atmosphäre, Copernicus, zeigt Erschreckendes: In weiten Teilen im Süden und Zentrum Spaniens stieg die Bodentemperatur auf über 60 Grad. "Der Klimawandel und die Hitzewellen bedrohen Spaniens Vorreiterstellung im Tourismus", warnt die Tageszeitung El País.

Die aktuelle Hitzewelle zwang die Behörden in Griechenland am vergangenen Freitag dazu, die Akropolis in der Hauptstadt Athen für Besucher zu schließen. Auf dem Hügel gibt es keinerlei Schatten, seit Tagen sind Touristinnen und Touristen Temperaturen um die 40 Grad ausgesetzt. Mehrere Personen mussten wegen gesundheitlicher Probleme behandelt werden.

Die Gesundheitsbehörde forderte die Menschen auf, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten, Menschenansammlungen zu vermeiden und Klimaanlagen oder Ventilatoren zu verwenden. Weiters wurde angeraten, Arbeiten im Freien sowie Sonnenbaden, Spazierengehen oder Laufen in der Hitze auszulassen. In Gemeindezentren werden gekühlte Räume angeboten, wo sich vor allem ältere Menschen abkühlen können.

"Hitzesturm"

Beim Versuch, die extremen Temperaturen in Worte zu fassen, ist man in Italien kreativ geworden. Statt von einer "ondata di calore", einer Hitzewelle, sprechen sie nun von einer "tempesta di calore", einem Hitzesturm – was eigentlich gar nicht zutrifft: Es weht kaum ein Lüftchen, die Hitze lastet bleischwer auf Mensch und Tier.

In Rom stiegen die Temperaturen am Montag auf 38 Grad, ähnliche Werte herrschten im ganzen Land, auch in Südtirol. Und das Schlimmste steht noch bevor: Für Sardinien, Sizilien, Kalabrien und Apulien wurden für den Dienstag 40 bis 45 Grad prognostiziert. Meteorologen rechnen damit, dass der europäische Wärmerekord von 48,8 Grad, gemessen vor zwei Jahren im sizilianischen Syrakus, bald fallen könnte. Zumindest in Mittel- und Süditalien ist auf absehbare Zeit kaum Linderung in Sicht: Laut Wetterdiensten werden sich die Temperaturen noch bis mindestens Ende Juli zwischen 35 und 45 Grad bewegen.

Schon jetzt befinden sich freilich viele Italiener am Meer oder in den Bergen – und wer kann, wird dies in den kommenden Wochen ebenfalls tun. (Reiner Wandler aus Madrid, Adelheid Wölfl aus Sarajevo, Dominik Straub aus Rom, 17.7.2023)