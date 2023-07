Jugendliche Asylwerber werden im Salzburger Clearing House betreut. SOS Kinderdorf

Seit Jahren macht das SOS-Kinderdorf auf die Ungleichbehandlung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Österreich aufmerksam. Nun zog die NGO die Reißleine und kündigte den bisherigen Vertrag mit dem Land Salzburg für die Betreuung von 30 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Künftig kann das Land dem Clearing-House in der Stadt Salzburg nur noch 14 Jugendliche zuteilen.

"Die Situation des Clearing-House in Salzburg steht exemplarisch für die Gesamtsituation in der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Österreich", sagt SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser. Denn seit der großen Fluchtbewegung 2015 habe es die Politik nicht geschafft, kinderrechtskonforme Lösungen für junge geflüchtete Menschen zu schaffen. Sie werden noch immer nicht im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreut, sondern in der Grundversorgung. Das heißt, für ihre Betreuung stehen Organisationen Tagsätze in der Höhe von 90 Euro zur Verfügung, die nicht einmal halb so hoch sind wie für andere fremdbetreute Kinder in Österreich. "Diese Ungleichbehandlung ist eine Schande für Österreich. Alle Kinder sind gleich viel wert", ärgert sich Moser.

Seit mehr als 20 Jahren finden im Clearing-House Salzburg geflüchtete Kinder und Jugendliche eine Zuflucht. Ende Juni stand die Einrichtung kurz vor der Schließung. Denn die Mittel, die für eine angemessene Betreuung nötig wären, wurden vom Land Salzburg nicht gewährt. SOS-Kinderdorf hat deshalb entschieden, den benötigten Betrag, der über die Grundversorgung hinausgeht, aus eigenen Spendengeldern zu finanzieren. Auch bisher seien für die Betreuung bereits Spenden herangezogen worden. Künftig müssten 550.000 Euro aus Spenden an das SOS-Kinderdorf für eine kindgerechte und gleichgestellte Betreuung aufgewendet werden.

Trainingswohnungen

Neben den 14 Burschen wird es künftig auch einen eigenen Wohnbereich für bis zu vier Mädchen geben. Ergänzt wird das Angebot um zwei Notfallplätze für junge Frauen bis zum 21. Lebensjahr. Das multiprofessionelle Team kläre individuell, was die traumatisierten jungen Menschen benötigten, sagt Clearing-House-Leiterin Meline Mazinjan. Die Jugendlichen bekommen Deutschkurse, Bildung und einen geregelten Tagesablauf. In vier Trainingswohnungen können sie lernen, einen Haushalt zu führen. "Erst wenn sie sich damit gut und sicher fühlen, übersiedeln sie in das betreute Wohnen und werden ambulant betreut", sagt Mazinjan.

Vom Land Salzburg heißt es auf STANDARD-Anfrage, dass zwar das Konzept umgestellt worden sei, aber dadurch akut keine Jugendlichen ohne Betreuungsplatz dastehen würden. Das Land suche derzeit nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, was zur Zeit nicht einfach sei, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Sepp Schwaiger (ÖVP). (Stefanie Ruep, 18.7.2023)