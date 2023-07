Wie sich Diabetes Typ 2 zur Volkskrankheit entwickelt, "Willkommen Österreich" und eine Doku über die politische Lage in Bosnien-Herzegowina, mit Radiotipps.

17.15 POLITIK

Nordkorea – Die Macht der Kim-Dynastie:

Der eiserne Griff der Diktatur Nordkorea ist ein kleines Land, sorgt jedoch immer wieder für Aufregung. Expertinnen und Experten sowie ehemalige Beamte des Regimes in Pjöngjang erzählen von den Strategien der Kim-Dynastie. Um 18.00 folgt Nordkorea – die Macht der Kim-Dynastie: Das gefährliche Spiel mit der Bombe. Bis 18.45, ZDF Info

20.15 GESUNDHEIT

Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit? ­Diabetes Typ 2 entwickelt sich durch eine zu fett- und zuckerhaltige Ernährung zur ­Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts. Nicht un­bedingt wirksame, aber immer teurere ­Medikamente werden entwickelt. Die Doku macht deutlich, wie hilflos moderne Gesellschaften angesichts der Krankheit sind. Bis 21.40, Arte

20.15 HAUTNAH

Universum: Tierfilmer hautnah – Die emotionalsten Momente Wie entstehen einzigartige Tieraufnahmen? Kamerateams geben einen Einblick in ihre Arbeit. Ob ein Absturz mit dem Ballon, Blitze, die in Kameras einschlagen, oder wilde Kängurus, die sich füttern lassen, all das gehört zum Alltag. Bis 21.05, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste Im Sommerspecial sind gleich zwei Bürgermeister zu Gast: Michael Häupl, Wiens ehemaliger Bürgermeister, und Rapper Nazar, der seinen Nebenberuf als "Bürgermeister von Favoriten" liebt. Moderatorin Barbara Stöckl und Künstlerin Dagmar Koller sind ebenfalls zu Gast. Bis 22.30, ORF 1

22.30 THRILLERSERIE

Killing Eve (S1, 1–2/8) Villanelle ist eine ­psychopathische Attentäterin. Als ein russischer Politiker in einem Wiener Café ermordet wird, ermittelt Eve, die als Einzige vermutet, dass der Killer eine Frau sein könnte. Mit Sandra Oh als Eve. Bis 23.55, ZDF neo

22.50 TRAGIKOMÖDIE

Der Rausch (Druk, DÄN, 2020, Thomas Vinterberg) In diesem oscarprämierten Film will der ausgebrannte Geschichtslehrer Martin herausfinden, ob es sich mit einem Alkoholdauerpegel von 0,5 Promille besser lebt. Ein Trinkexperiment beginnt. Schauspieler Mads Mikkelsen begeistert in der Haupt­rolle. Bis 0.40, ARD

Der preisgekrönte Schauspieler Mads Mikkelsen in "Der Rausch" als Lehrer Martin, der ein Alkoholexperiment startet – 22.50 Uhr, ARD. Weltkino Filmverleih

23.15 REPORTAGE

Bosnien-Herzegowina – ein zerbrechlicher ­Frieden Herrscht nach dem Ukrainekrieg bald wieder Krieg in Bosnien-Herzegowina? Zum Jahrestag des Genozids von Srebrenica am 11. Juli zeigt die Doku die komplexe ­geopolitische Lage des Landes. Bis 0.10, Arte

0.35 COMING OF AGE

Twinni (AUT, 2003, Ulrike Schweiger) Nach der Trennung ihrer Eltern wird die 14-jährige Jana (Diana Latzko) zu ihrer Großmutter aufs Land geschickt. Auf der Suche nach ­Geborgenheit und Orientierung schlägt der Teenager manchmal auch wild um sich. Ihr Ziel: die erste Ministrantin Österreichs zu werden. Ganz nebenbei entfaltet sich der Sommer der ersten Liebe. Bis 2.00, ORF 1