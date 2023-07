African Head Charge haben ein sehr gutes neues Album veröffentlicht. ONU Sounds

African Head Charge – A Trip to Bolgatanga

.AHC ist eine Art Supergroup, in der neben Produzent Adrian Sherwood und der Stimme von Bonjo Iyabinghi Noah die Reste der Sugarhill Gang an den Instrumenten arbeiten: Doug Wimbish und Skip McDonald. In Summe ergibt das ein stark pulsierendes Psychedelic-Album auf Basis von Dub und Afrobeat, dessen Lässigkeit sich im blinden Verständnis der Beteiligten ebenso begründet wie bei der ewigen Experimentierfreude Sherwoods. Zwei, drei Songs kommen etwas sehr gemütlich daher. An anderer Stelle gibt Sherwood dafür ordentlich Stoff. Eine runde Sache, das.

African Head Charge - A Bad Attitude (Official Video)



Gabriels – Angels & Queens

Das im Vorjahr lediglich sieben Songs umfassende Debütalbum der Gabriels wurde nun um dringend notwendige Spitzensongs wie Love and Hate in a Different Time in einer umfänglich deutlich ansprechenderen Version neu aufgelegt und sollte hoffentlich nicht so rar sein wie seine erste Auflage. Ansonsten ist die Klasse des britisch-US-amerikanischen Trios nicht weniger geworden. Sein zeitgenössischer Rhythm 'n' Blues vibriert feurig, verantwortlich dafür ist zuallererst Sänger Jacob Lusk, ein Showman erster Güte: eine Stimme wie ein Engel, im Auftritt nicht weniger als eine Queen.

Gabriels – Love and Hate in a Different Time (Live on Later)



Lucinda Williams – Rock N Roll Heart

Dass Bruce Springsteen im Background von Lucinda Williams singt, zeigt zweierlei: dass der Boss sich nicht zu gering ist, hinter einer großen Songwriterin zurückzustehen, das ist schön. Andererseits verleitet es Williams dazu, auf ihrem neuen Album etwas sehr nach gefälligem Stadionrock zu klingen. Dabei ist ihr angestammtes Soziotop eher das US-Hinterland, die Truck-Stops, in denen ihre Storys spielen und erblühen. Immerhin ist es ein Lebenszeichen, das zeigt, dass Williams nach einem Schlaganfall wieder bei Kräften ist. Und wirklich schlecht ist das Album natürlich nicht. (Karl Fluch, 18.7.2023)