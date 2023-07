15.ooo Euro soll es kosten, dass eine Schweizer Touristin den Anfangsbuchstaben ihres Namens auf das Kolosseum kritzelte. Wegen Verunstaltung und Beschädigung von Kulturgütern. Die antike Arena, in der neben Gladiatorenkämpfen auch das Match "Christen gegen Löwen" stattgefunden haben soll, war allerdings kürzlich auch als Austragungsort des "Fight of the Century" (Elon Musk gegen Marc Zuckerberg in Mixed Martial Arts) vorgesehen. Das könnte man auch als Profanierung eines antiken Monuments betrachten, aber daraus dürfte doch nichts werden.

Eine der vielen touristischen Attraktionen in Rom: das Kolosseum. AP/Gregorio Borgia

Der Vorfall mit der Schweizerin war nicht erste. Ein junger bulgarischer Tourist hatte seinen Vornamen und den seiner Freundin eingeritzt und rechtfertigte sich damit, er habe nicht gewusst, wie alt das Ding sei. Er soll sich trösten: Die Wissenschaft kennt jede Menge Wandbemalungen und Graffiti von den original alten Römern, teils unter Verwendung drastischer sexueller Begriffe (wie "fellare" und "cunnum lingere"), aber auch mit einem schlichten "Marcus Spendusam amat" (Markus liebt Spendusa).

Die meisten Texte stammen allerdings nicht aus Rom, sondern aus dem ausgegrabenen Pompeji, wie ein Graffito in der Nähe eines Gasthofs: "Miximus in lecto faetor, peccavimus, hospes si dices quare, nulla matella fuit" – "Wir haben stinkend ins Bett gepinkelt, wir gestehen, es war unser Fehler. Wirt, wenn du fragst, warum: Es war kein Nachttopf da". (Hans Rauscher, 17.7.2023)