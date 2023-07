Viele Influencerinnen und Gründer von Start-ups sind in den letzten Jahren in die Vereinigten Arabischen Ermirate ausgewandert, um Steuern zu sparen. Im Internet werben eigene Agenturen dafür, den Umzug nach Dubai zu organisieren. Aber funktioniert das so einfach, und was bringt es wirklich? Diese Fragen klären wir mit Verena Trenkwalder, sie ist Steuerberaterin in Linz. (red, 18.7.2023)

