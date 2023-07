Zwei Reisebusse verunfallten auf einer Autobahn schwer, sie hatten insgesamt 70 Passagiere an Bord

Die Vorderseite eines Busses war völlig zerstört. IMAGO/Vaclav Salek

Brno – Bei einem Unfall mit zwei Reisebussen sind in Tschechien zahlreiche Menschen verletzt worden, einer der beiden Fahrer kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Eine Sprecherin des Rettungsdienstes sprach im Nachrichtensender CT24 von bis zu 50 Verletzten. Die Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot im Einsatz, darunter mehr als 20 Rettungswagen und mehrere Ärzteteams.

Zu dem Unfall kam es am Montag auf der Autobahn D2 in Südmähren bei Brno, der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Der Hergang war noch unklar. Die beiden Busse mit insgesamt rund 70 Passagieren fuhren den Angaben zufolge in dieselbe Richtung. Bilder deuteten auf einen Auffahrunfall hin.

Die Fahrbahnen waren in beiden Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Drei Hubschrauber waren im Einsatz, um Schwerverletzte ins Krankenhaus zu bringen. Wohin die Reisebusse fuhren und woher sie kamen, war zunächst nicht bekannt. (APA, red, 17.7.2023)