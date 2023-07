Das Pentagon spricht über eine "anhaltende Bedrohung". AFP/DANIEL SLIM

Washington – Das US-Militär verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten. Ein Zerstörer sowie F-35- und F-16-Kampfjets würden in die Region entsandt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag (Ortszeit) mit. Eine Sprecherin des Pentagons verwies auf die "anhaltende Bedrohung", nachdem ein Schiff der iranischen Marine versucht habe, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im Golf von Oman unter seine Kontrolle zu bringen.

Daher erhöhe das US-Verteidigungsministerium "in Abstimmung mit unseren Partnern und Verbündeten unsere Präsenz und unsere Fähigkeit, die Meerenge und die umliegenden Gewässer zu überwachen", hieß es aus dem Pentagon. Das Ministerium rief den Iran auf, die "destabilisierenden Aktionen, die den freien Handelsverkehr durch diese strategische Wasserstraße bedrohen, sofort einzustellen".

Die US-Marine hatte Anfang Juli erklärt, Versuche des Iran abgewehrt zu haben, im Golf von Oman zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen. Der Golf von Oman liegt zwischen dem Oman und dem Iran. Er stellt eine für den Transport von Erdöl wichtige Seeroute dar. (APA, 18.7.2023)