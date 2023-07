Eine Ausstellung: Weltausstellung 1873 revisited

Michael Hausenblas geht ins Wiener Mak

Pünktlich zum 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Weltausstellung von 1873 beleuchtet das Museum für angewandte Kunst einen kritischen Aspekt der einstigen Prestigeschau: die Präsentation des Orients als Konstrukt des 19. Jahrhunderts.

Am Beispiel von Japan und Ägypten, die zur damaligen Zeit dem Orient zugeordnet wurden, widmet sich die Schau Wiener Weltausstellung 1873 Revisited allerlei Facetten dieses Phänomens. Das Mak ist dafür ein besonders geeigneter Ort, verwahrt das Haus immerhin eine der wichtigsten Sammlungen zur Weltausstellung.

Zentraler Raum Mak, Design Lab, Stubenring 5, 1010 Wien; bis 22. 10. 2023; mak.at

TOYOHARA Kunichika, drei musizierende Kurtisanen, Japan, vor 1872, Malerei mit Tusche und Farben auf Seide MAK/Georg Mayer

Ein Podcast: 60 Songs that explain the 90s

Michael Steingruber lässt sich die Musik der 90er erklären

Ach, die Neunziger! Das waren nicht nur Plateauschuhe, Tamagotchis und aufblasbare Möbel, sondern auch ikonische Lieder wie Smells like Teen Spirit von Nirvana, Loser von Beck oder Baby One More Time von Britney Spears.

Im Spotify-Original-Podcast "60 Songs that explain the 90s" tut der US-amerikanische Musikkritiker Rob Harvilla genau das, was der Titel suggeriert. Er nimmt sich 60 der ikonischsten Lieder aus den Neunzigerjahren vor, seziert sie sowie das Œuvre der jeweiligen Artists regelrecht und erzählt persönliche Anekdoten, die 90ies-Feeling aufkommen lassen. Ideal für alle Gen-Xs und Millennials, die ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollen.

spotify.com

Ein Buch: The Zest Is Yet to Come

Michael Steingruber zelebriert die Zitrone mit Champagner

Jedes Jahr zelebriert die Champagnermarke Krug ein besonderes Lebensmittel, das eine unbekannte Seite des Schaumweins offenbaren soll. Nach Tomate, Kartoffel, Zwiebel und vielen weiteren würdigt man dieses Jahr im Hause Krug die Zitrone. Dafür wurden 112 Zitronenrezepte von Krug-Ambassade-Köchen weltweit im Kochbuch The Zest Is Yet to Come verewigt.

Auch österreichische Gastronomen wie Konstantin Filippou, Andreas Döllerer oder Hubert Wallner steuerten Rezepte bei. Das Buch gibt’s bei allen Krug Ambassades beim Kauf eines Glases Grand Cuvée sowie bei Le Cru – Comptoir de Champagne und May Wines beim Kauf einer Flasche Grand Cuvée.

www.krug.com

Sterne-Koch Konstantin Filippou ist Botschafter der Champagnermarke Krug und hat ein Zitronenrezept für das neue Kochbuch der Maison beisteuert Krug

Eine Serie: Glamorous

Kevin Recher steigt ins Make-up-Business ein

Kim Cattrall, Samantha aus Sex and the City, versucht es in der Netflix-Serie Glamorous ohne Carrie und Co. Sie verkörpert ein Ex-Model, das nun ein Make-up-Imperium führt. Dort hinein stolpert Marco Mejia, ein nicht-geschlechtskonformer Beauty-Fan, der von Folge zu Folge das krisengebeutelte Unternehmen vor dem Ruin bewahrt.

Die Serie gleicht einer Karikatur, frei von jeglicher Selbstironie, aber man liebt es, sie zu hassen. Die Charaktere sprechen so, als hätte man einer KI Popkulturreferenzen sowie Begriffe aus der queeren Subkultur gefüttert und Dialoge ausspucken lassen. Man wird süchtig nach diesem Trash und hofft auf mindestens sieben weitere Staffeln.

netflix.com

Kim Cattrall versuchts auf Netflix mit Make-Up und ganz viel Diversität COURTESY OF NETFLIX

