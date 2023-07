Atmosphere-Rooftopbar

Im achten Stock dieses Ringstraßenhotels geht es ab drei Uhr nachmittags ziemlich gediegen, aber nicht steif zu. Hier lohnt es auch, mit Blick über die Innere Stadt feine Kleinigkeiten zu snacken.

Ritz-Carlton, Schubertring 5–7, 1010 Wien

Ritz-Carlton Vienna

Zoku Vienna

Das Zoku ist ein durch und durch internationaler Ort direkt am Würstelprater, in den sich nur selten Eingeborene verirren. Zu Unrecht. Ein Frühstück mit Blick aufs Fahrgeschäft und dem Nickerchen in der Hängematte danach wird da oben zum Kurzurlaub.

Zoku Vienna, Perspektivstraße 6, 1020 Wien

Ewout Huibers & Concrete

360° Ocean Sky

Ein Außenlift bringt nun auch Durstige auf das Dach dieses Flakturms, wenn sie vorher nicht durchs Haus des Meeres latschen und Eintritt bezahlen wollen. Der Rundumblick von dieser windgeschützten Rooftopbar ist einzigartig.

360° Ocean Sky, Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

Chez Bernard

Mit dem historisch wirkenden Aufzug geht es in den achten Stock. Auf dem Dach des Motto-Hotels erwartet die Gäste ein gemütlicher Gastgarten, der wie der Rest des Hotels im Stil des Paris der Zwanzigerjahre gestaltet ist. Auf dem Menü stehen unter anderem leichte Speisen und fancy Cocktails. Très chic!

Chez Bernard, Schadekgasse 20, 1060 Wien

Ruby Marie

Der Eingang auf der Kaiserstraße wirkt unscheinbar, doch auf dem Dach des Hotels Ruby Marie verbirgt sich eine kleine Oase mit Grünpflanzen, Liegestühlen, Sitzsäcken und natürlich einer Bar.

Ruby Marie, Kaiserstraße 2–4, 1070 Wien

(RONDO, 21.7.2023)