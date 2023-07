Sturm sieht Lücke zu Salzburg, Rapids Burgstaller will in erster Linie fit bleiben, Lustenaus Mader braucht noch ordentlich Personal

Darum geht's. APA/EVA MANHART

Wien – Bevor die 50. Fußball-Bundesligasaison am 28. Juli mit der Partie LASK gegen Rapid Wien eröffnet wird, trafen sich die Trainer und Kapitäne aller zwölf Clubs am Montagnachmittag auf dem Cobenzl zur traditionellen Pressekonferenz. Besprochen wurden nicht nur Vorbereitungs- und Transfertätigkeiten, sondern auch Ziele für die Spielzeit formuliert. Doublegewinner Red Bull Salzburg ist einmal mehr der große Gejagte.

Großer Abwesender hoch über Wien war ausgerechnet Meistertrainer Matthias Jaissle, der sich mit einer Augenentzündung plagt - Kapitän Andreas Ulmer sprach daher für die Bullen. "Die Vorbereitung hat gepasst. Der Kader ist wieder sehr stark und die Transferzeit noch nicht vorbei, da kann noch was passieren. Dann bin ich guter Dinge, dass wir wieder eine gute Saison spielen können", meinte er.

Sturm sieht "Lücke" zu Salzburg

Als erster Herausforderer der Salzburger wurde vielfach Sturm genannt. "Inhaltlich gibt es noch einiges, das wir verbessern wollen. Aber insgesamt sind wir sehr gut unterwegs. Es ist eine spannende Mannschaft", meine Trainer Christian Ilzer. Es gebe aber nicht nur Salzburg und Sturm, sondern auch andere Mannschaften mit Ambitionen. "Die Jungs, die zu uns gestoßen sind, haben sehr viel Qualität und passen auch vom Mindset zu Sturm", versicherte Kapitän Stefan Hierländer. "Zu Salzburg ist noch eine Lücke da. Wir haben einiges zu tun, wollen aber an die vorige Saison anschließen."

Bei Großeinkäufer LASK hat Neo-Trainer Thomas Sageder noch den "Überblick" und meinte: "Wir haben in dem Transferfenster das Beste rausgeholt, das wir machen konnten." "In der Kabine reden wir nur noch Englisch, damit uns jeder versteht", merkte Kapitän Robert Zulj an. Sageder freute sich über die Aufnahme in die Runde der Bundesliga-Trainer und outete sich als Fan von Bundesliga-Rekordspieler Heribert Weber. Zu seiner sportlichen Aufgabe meinte er. "Der Druck ist motivierend."

Burgstaller will fit bleiben

Rapid Wien will "so Fußballspielen, dass sich der Fan mit dem Club identifizieren" kann, stellte Zoran Barisic erst einmal klar. Als sportliche Ziele formulierte er anschießend freilich u.a. das Erreichen der Meistergruppe. Kapitän Guido Burgstaller, der Torschützenkönig der vergangenen Saison, will erneut "so viele Tore wie möglich schießen". Und fit bleiben. "Das ist in meinem Alter das Wichtigste."

Den unterhaltsamsten Auftritt hatte Austrias schlagfertiger Neo-Kapitän Manfred Fischer. Er sagte unter anderem: "Der LASK kauft ein, als würden sie Meister werden wollen." APA/EVA MANHART

Mit Austria Wien versucht Michael Wimmer die Meistergruppe zu erreichen. "Dann schauen wir weiter." Der Kader sei groß, trotzdem werden weiterhin Augen und Ohren noch offengehalten. "Dann schnappen wir zu." Manfred Fischer macht es "stolz", dass er zum neuen Kapitän gewählt wurde. "Die Top sechs wollen wir erreichen, mit den Top drei wären wir zufrieden. Sturm und Salzburg sind wahrscheinlich wieder ein anderes Niveau."

Pacult eher mürrisch

Peter Pacult kann seine Austria Klagenfurt derzeit noch nicht einschätzen. "Das wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten einspielen." "Wir haben nicht zu wenig trainiert", versicherte Kapitän Thorsten Mahrer. Das würden die anderen auch, konterte Pacult, wünschte den Trainern der anderen Vereinen alles Gute und erntete dafür Applaus.

"Wir haben eine gute Mischung", kommentierte Manfred Schmid vom zweiten Kärntner Club, WAC, seine Kaderzusammenstellung. Sein Kapitän Mario Leitgeb bekam Extra-Lob. "Er ist ein absoluter Führungsspieler, ich freue mich, dass er an Bord ist. Ob er spielt oder nicht, weiß ich nicht. Aber er wird mein Kapitän bleiben."

Mader sieht Verbesserungsbedarf

Die Austria Lustenau will sich "längerfristig in der Bundesliga etablieren", wie Coach Markus Mader erklärte. Er hofft noch auf Verstärkung. "Bei den Tormännern haben wir kein Problem", ließ Mader durchblicken, dass sich andernorts ruhig noch mehr tun könnte.

Bei WSG Tirol teilen sich kommende Saison Felix Bacher und Valentino Müller das Kapitäns-Amt. "Ich traue diesen zwei Spielern extrem viel zu", begründete Trainer Thomas Silberberger seine Entscheidung. "Wenn wir nächstes Jahr wieder da stehen, haben wir wieder alles richtig gemacht", gab er als Ziel aus. Mit der Kaderausrichtung sei er "sehr zufrieden".

"Es ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind mit der Zusammenstellung des Kaders mutig, aber es zeigt, in welche Richtung wir gehen wollen", meinte indes Hartberg-Trainer Markus Schopp.

Standfest will sich wehren

Altach-Coach Joachim Standfest berichtete, dass man die Qualität in der Breite erhöht habe. Die Mannschaft wurde stark umgekrempelt. "Da werden wir nicht von Beginn an auf Teufel kommt raus auf Risiko spielen. Wir wollen uns wehren und ein unangenehmer Gegner sein. Wir wissen, wir werden uns jeden Punkt erkämpfen müssen." Kapitän Lukas Jäger verspürt "frischen Wind".

Gruppenfoto. APA/EVA MANHART

"Es wird eine große Herausforderung, in der Bundesliga dabei sein zu dürfen. Es wir eine schwierige Aufgabe, aber Aufgaben sollen schwierig sein", sagte Gerald Scheiblehner, der Trainer von Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Man werde lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen, denn die werden kommen. Kapitän Michael Brandner will "mit der Aufgabe wachsen", den Klassenerhalt gab er als Ziel aus.

50er-Geschenke

50 Jahre Bundesliga wird übrigens nicht als einmaliges großes Fest, sondern die ganze Saison über mit zahlreichen Aktionen sowie je Spiel 50 Gratis-Tickets und 50 Trikot-Kollektionen an Nachwuchsteams gefeiert. "Es ist ein wunderschönes Jubiläum, runde Geburtstage feiert man gerne. Wir feiern im Rahmen der Familie, der ganzen österreichischen Fußballfamilie", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Entwickelt wurde ein Jubiläums-Logo, das bei allen Vereinen, die jemals in der Bundesliga spielten, auf den Trikots prangen wird. Gewählt werden können die Bundesliga-Elf und das Bundesliga-Tor aus 50 Jahren. Mit Bewerbssponsor Admiral verlängerte die Bundesliga den Vertrag für 1. und 2. Liga vorzeitig bis 2028, wie am Montag verlautbart wurde. (APA, 18.7.2023)