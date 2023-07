Als Frau Kottan wird sie für immer in Erinnerung bleiben. Aber auch als Bühnenschauspielerin und Ensemblemitglied am Burgtheater war Bibiana Zeller "eine der profiliertesten Darstellerinnen, die in keinem Schema und auch in keiner Nebenrolle verlorenging. Ihre immer wirkungsvolle Zurückgenommenheit setzte stets etwas Feierliches frei, schien unantastbar und bewahrenswürdig, auch ihrer feinen, hellen Stimme wegen", wie im Nachruf des STANDARD zu lesen ist. Am Sonntag ist Bibiana Zeller 95-jährig gestorben. (ugc, 18.7.2023)

Robert Newald

