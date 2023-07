Produzent ist Connor Schell, der etwa "The Last Dance" über NBA-Ikone Michael Jordan verantwortete

Megan Rapinoe und Co. werden Netflix-Stars: Der Streamingdienst produziert im Rahmen der Fußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) eine Dokumentation über das US-Nationalteam. Geplant ist eine Serie über die Weltmeisterinnen mit mehreren Folgen. Produzent der Doku ist Connor Schell, der unter anderem auch für das Werk "The Last Dance" über NBA-Ikone Michael Jordan verantwortlich war.

Megan Rapinoe: Die US-Ikone wird bei der WM von Netflix gefilmt. AFP/CHRISTOPHE SIMON

"Die Zuschauer bekommen aus erster Hand Einblicke in den Druck, die Euphorie, die Freude und die Entbehrungen, die diese Weltklasse-Athletinnen auf ihrem Weg zum dritten Weltmeistertitel in Folge erleben", schrieb Netflix. Neben dem Sport stehen Themen wie Diversität, LGBTQ+-Rechte, Equal Pay, Familie und Mutterschaft im Fokus.

Die Mission Titelverteidigung der USA beginnt am Samstag (3.00 Uhr MESZ/sportschau.de) in Auckland/Neuseeland gegen Vietnam. (SID, 18.7.2023)