Mit durchschnittlich 30 bis 40 Minuten Fahrzeit muss man rechnen, wenn man mit dem Taxi von der City zum Flughafen will. Und dafür im Schnitt, je nach Lage des Airports, zwischen 20 und 60 Euro hinblättern. Das hat der Mobilitätsdienstleister Freenow herausgefunden und dafür tausende Taxi- und Mietwagenfahrten zu Flughäfen in europäischen Großstädten analysiert.

Die Kosten für eine Fahrt mit dem Taxi von der City zum Flughafen unterscheiden sich europaweit stark. REUTERS/Phil Noble

Unter allen Städten, in denen Freenow Fahrten vermittelt, bezahlen Fahrgäste in polnischen Städten mit durchschnittlich zehn Euro am wenigsten für ihre Taxifahrt zum Flughafen. Reisende, die Städte wie Warschau, Krakau und Danzig besuchen, zahlen nicht nur weniger, sondern sitzen auch kürzer im Taxi, um ans Ziel zu gelangen. Denn polnische Flughäfen liegen im Durchschnitt lediglich 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Deutschland kommt mit den Flughäfen Berlin und München hingegen eher ans obere Ende des Rankings. Genauso wie in London (LHR) oder Mailand liegen die Hauptflughäfen hier bis zu 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Auf Fahrten von oder zu diesen Flughäfen entfallen mit durchschnittlich 60 bis 110 Euro wenig überraschend auch die höchsten Taxipreise.

Wien zum Festpreis

Wer im diesjährigen Urlaub in Südeuropa vom Flughafen in die City fährt, zahlt für eine Taxifahrt im Schnitt zwischen 20 und 35 Euro. So etwa im süditalienischen Neapel oder im griechischen Thessaloniki: Hier werden rund 25 Euro für eine durchschnittliche Fahrzeit von 30 Minuten fällig. An den spanischen Reisezielen Barcelona, Madrid, Valencia und Malaga zahlen Reisende, die ein Taxi vom Flughafen für eine Fahrt ins Stadtzentrum nehmen, 20 bis 30 Euro. Auch wenn die Flughäfen in all diesen Orten außerhalb der Stadtgrenzen liegen, können Urlauberinnen und Urlauber die vergleichsweise kurze Strecke von nicht mehr als 15 Kilometern in lediglich 20 Minuten im Taxi zurücklegen. Die Analyse zeigt außerdem, dass Warschau und Dublin mit einer Entfernung von nur etwa zehn Kilometern die nächstgelegenen Flughäfen zum Stadtzentrum haben. Bei den Taxipreisen müssen Besucher der irischen Hauptstadt allerdings dennoch rund 35 Euro einplanen. In der Preisspanne von 30 bis 35 Euro für eine Taxifahrt vom Flughafen liegen auch die britischen Städte Manchester und Edinburgh sowie Hamburg.

Die 20 Kilometer lange Fahrt von der Wiener City zum Flughafen in Schwechat (VIE) dauert laut diesem Vergleich durchschnittlich 31 Minuten und kostet 41 Euro – ein Festpreis, wie das Unternehmen einräumt, den es auch in anderen Städten anbietet, beispielsweise in Rom (50 Euro, 29 Kilometer, 47 Minuten) oder Athen (40 Euro, 33 Kilometer, 40 Minuten). (red, 18.7.2023)