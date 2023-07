Anhand von zwei Fotos soll die Software die korrekten Körpermaße ermitteln. Zalando

Das Online-Modehaus Zalando hat diese Woche ein neues digitales Tool vorgestellt, das nicht nur Kundinnen bei der Wahl der richtigen Kleidergröße helfen, sondern auch Retouren reduzieren soll. Dafür sind nur zwei Fotos in enganliegender Kleidung nötig. Den Rest erledigt die Software: Sie soll daraus die Körpermaße ermitteln können.

Auf dem Weg zur virtuellen Umkleidekabine

Eine absolute Neuheit sei das Feature, wie der Modehändler am Montag mitteilte, denn keine vergleichbare Plattform biete eine ähnliche Funktion an, freut man sich in Berlin. Die Funktion steht ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

In der ersten Version funktioniert die automatische Größenerkennung aber nur für Damenmode in Form von Jumpsuits, Jacken, Mänteln und Kleidern. Laut Zalando sind dies die Kategorien mit der am schwierigsten zu ermittelnden Größe.

Das ganze System funktioniert so: Mit dem Smartphone werden nach Anleitung in der App zwei Fotos angefertigt. Dabei muss die Kundin möglichst enganliegende Kleidung tragen. Anschließend ermittelt die Software binnen weniger Sekunden die Körpermaße. Sollten diese nicht stimmen, kann man auch händisch nachbessern.

"Die Stärkung der Kundinnenbindung ist uns sehr wichtig. Die richtige Passform anbieten zu können spielt dabei eine große Rolle. Wir wissen, wie frustrierend es ist, auf einen Artikel zu warten und dann festzustellen, dass er nicht passt. Mit der Einführung der Größenempfehlungen auf Basis von Körpermaßen helfen wir unseren Kundinnen, eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen", erklärt Stacia Carr, die Leiterin der eigenen Abteilung "Size & Fit" bei Zalando.

Die automatische Größenerkennung sei ein Schritt auf dem Weg zur virtuellen Umkleidekabine. Dabei soll ein 3D-Avatar von Kundinnen und Kunden erstellt werden, der die Körpermaße möglichst genau abbildet.

Fotos werden angeblich wieder gelöscht

Die Ermittlung der individuellen Körpermaße dauert nur wenige Sekunden. Währenddessen werden die beiden Fotos auf dem eigenen Smartphone lokal zwischengespeichert und nach Abschluss des Vorgangs wieder gelöscht, wie das Unternehmen betont. Die Größenempfehlungen auf Grundlage der individuellen Körpermaße basieren sowohl auf der Technologie von Zalando als auch auf der von Fision, einem Schweizer App-Entwickler für mobile Körpermessungen, den Zalando im Jahr 2020 übernommen hat. Seit der Einführung des "Size & Fit"-Teams habe man die größenbedingten Retouren um zehn Prozent reduzieren können, teilte der Onlinehändler mit. (red, 18.7.2023)