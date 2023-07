Der Gesundheitsminister appelliert an die "staatspolitische Verantwortung" der Landeshauptleute in Sachen Finanzausgleich

Die Verhandlungen über den Finanzausgleich gehen in die heiße Phase. Deshalb legen Vertreter der verschiedenen Seiten in immer kürzeren Abständen ihre Positionen dar und begründen, warum sie davon keinesfalls abrücken können. Am Montag war der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der derzeit der Landeshauptleutekonferenz vorsitzt, vor die Medien getreten, am Dienstag lud Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zum Hintergrundgespräch. Rauch sagte, dass er derzeit "wie ein Irrer" versuche, "die Länder, die Sozialversicherung, alle Systempartner zu überzeugen", dass in Gesundheitssystem und Pflege jetzt Reformen gelingen müssten.

Video: Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) macht im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen massiven Druck bei Reformen. APA

"Wenn wir das nicht schaffen, bleibt alles wie es ist. Und das ist eine gefährliche Drohung", fügte er hinzu. Wenn es zu keinen Reformen komme, werde es Mehrkosten von insgesamt sieben Milliarden Euro bis 2030 geben, warnte Rauch.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) warnt, dass es zum Schaden der Patientinnen und Patienten wäre, wenn keine Einigung erzielt werden sollte. APA/EVA MANHART

Umkämpfter Verteilungsschlüssel

Der Finanzausgleich ist eine Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über die Verteilung der vom Bund eingenommenen Steuern für die verschiedenen Leistungen, die Länder und Gemeinden erbringen. Etwa alle fünf Jahre wird diese Vereinbarung neu verhandelt. 2021 wurden zum Beispiel 93,8 Milliarden Euro an Abgaben vom Bund eingenommen. Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel gibt vor, dass der Bund 68 Prozent davon erhält, die Länder 20 Prozent und die Gemeinden zwölf Prozent. Die Bundesländer fordern derzeit, den Schlüssel zu ihren Gunsten und zugunsten der Gemeinden zu ändern.

Rauch hielt aber am Dienstag einmal mehr fest, dass es kein Geld ohne Reformen geben werde. "Wenn das nicht zustande kommt, dann ist das zum Schaden der Patientinnen und Patienten", sagte der Gesundheitsminister. Woran es scheitern könne? "Es wird auf die staatspolitische Verantwortung der Landeshauptleute ankommen", sagte der Minister. Bis Jahresende müsse eine Einigung stehen, nicht später.

Auf etwas hat man sich schon geeinigt

Welche Reformen will Rauch mit dem Druckmittel des Geldes über den Finanzausgleich auf Schiene bringen? Der Gesundheitsminister pocht auf die Stärkung des niedergelassenen Bereichs, mit den Ländern habe man sich darauf auch grundsätzlich geeinigt. Es brauche etwa zusätzliche Kassenstellen, mehr Angebote zu den Randzeiten und den Ausbau von Fachambulanzen in den Spitälern. Außerdem ist ein rascher Ausbau der Primärversorgungszentren geplant, der derzeit schon gut anlaufe. Prinzipiell stehen die Vorhaben im Gesundheitsbereich unter dem Motto "Digital vor ambulant vor stationär", womit gemeint ist, dass die Gesundheitshotline und digitale Services abklären sollen, wohin sich jemand mit einem gesundheitlichen Problem wenden soll, bevor überhaupt eine Arztpraxis oder ein Spital aufgesucht wird.

Österreichs Gesundheitssystem ist noch sehr krankenhauszentriert und daher teuer. Derzeit sind grob gesagt die Länder für die Spitäler zuständig, die Sozialversicherung für den niedergelassenen Bereich, wobei sie auch Geld für die Spitalsversorgung zahlt. Die Länder hatten zu Beginn der Verhandlungen einen eigenen, dritten Finanzierungstopf für den ambulanten Bereich vorgeschlagen. Das sei vom Tisch, sagte Rauch.

"Massive Anstrengungen in Digitalisierung"

Katharina Reich, die im Ministerium die Sektion Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem leitet, führte aus, dass insbesondere chronisch Kranke mehr im niedergelassenen Bereich statt wie bisher in Spitalsambulanzen versorgt werden müssten. Dafür brauche es ein abgestimmtes Netzwerk und eine gut funktionierende Elektronische Gesundheitsakte (Elga). "Wir werden in der Digitalisierung massive Anstrengungen unternehmen müssen, da kochen aber alle ihr eigenes Süppchen", sagte Rauch. Es bestehe "massiver Handlungsbedarf".

In der Pflege brauche es bessere Entlohnung des Personals. Geplant ist eine Aufstockung des bestehenden Pflegefonds auf eine Milliarde Euro pro Jahr, um die Maßnahmen weiterzuführen, die mit der Pflegereform im vergangenen Jahr umgesetzt wurden, zum Beispiel den Ausbildungszuschuss. Zusätzlich sollen die Länder weiter jene Kosten ausgeglichen erhalten, die durch die Abschaffung des Pflegeregresses entstanden sind.

Bei der Anwerbung von Pflegekräften sprach sich der Sozialminister gegen eine "koloniale Haltung" aus, mit der man Personal nach Österreich schiffe. Man müsse die Anwerbung auf Augenhöhe schaffen. Er wehre sich gegen eine "Festungspolitik", wie sie die FPÖ betreibe.

Länder wollen mehr "frisches Geld"

Die Länderforderung nach einem veränderten Verteilungsschlüssel würde rund sieben bis acht Milliarden Euro jährlich mehr Geld für die Bundesländer bedeuten. "Wenn wir die Aufgaben so belassen, wie sie jetzt sind, dann ist ein vertikaler Finanzausgleich, eine Veränderung zugunsten der Länder und Gemeinden, das Gebot der Stunde", hatte Kaiser am Montag gewarnt. Der Bund hat ein Angebot gelegt, das zusätzlich zwei Milliarden Euro im Jahr für Gesundheit und Pflege vorsieht. Wobei die Länder kritisieren, dass davon nur ein Bruchteil "frisches Geld" sei, der Rest für die Fortschreibung bisheriger Flüsse wie etwa die Kompensation zum Entfall des Pflegeregresses ist.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat in einem Interview mit der Austria Presseagentur auf die am Montag geäußerte Kritik der Bundesländer an dem Angebot des Bundes gelassen reagiert. Er wolle keine Verlängerung der aktuellen Regelungen, aber wenn man sich nicht einige, komme diese automatisch. Sein Zugang sei, mehr Geld für konkrete Projekte in die Hand zu nehmen. (Gudrun Springer, 18.7.2023)